Податки в Україні можуть підвищити через дефіцит бюджету: до чого готуватися

Жінка сидить за столом. Фото: Pexels

В Україні можуть посилити фінансове навантаження на громадян, зокрема йдеться про необхідність сплачувати податки. Дефіцит державного бюджету сягнув 1,7 трлн гривень — і цю прірву доведеться якось закривати. Навіть якщо з частиною суми допоможуть міжнародні партнери, то залишок будуть акумулювати внутрішніми механізмами.

Про це розповів народний депутат Богдан Кицак у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Чи можуть підвищити податки в Україні

Завдяки податкам поповнюється держбюджет України і фінансуються найважливіші сфери. Якщо критично не вистачатиме коштів на внутрішні потреби, доведеться приймати непопулярні рішення, зокрема підвищувати податкові ставки для громадян.

"Дефіцит або непокриті видатки складають 1,7 трлн гривень. Депутати поки не отримали кінцевої відповіді, за рахунок чого цей дефіцит закриють. Це міжнародне фінансування, внутрішні ресурси, можливо, якісь закони про підняття податків готують", — зазначив спікер.

Найкращий варіант для всіх — домовитися з партнерами про фінансування на хороших умовах. Тоді вдасться спрямувати кошти на соціальні видатки, грошове забезпечення військовослужбовців, збільшення номенклатури виробництва української зброї тощо.

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Але навіть з допомогою міжнародних союзників можуть знадобитися додаткові рішення. Серед них — перегляд державних програм, які не виявилися ефективними в умовах воєнного стану. Або, знову таки, підвищення окремих податкових ставок.

Грошей у бюджеті може не вистачити

Раніше ми розповідали, що до кінця 2026 року можлива критична нестача коштів на всі заплановані видатки. Співвідношення доходів і витрат наразі незбалансоване: податків надходить менше, а запас міцності державного бюджету скорочується.

"Оцінюємо недобір податків у третьому кварталі, екстраполюємо його на четвертий квартал, отримуємо загалом цей дефіцит податкових надходжень на 26-й рік. І бачимо, що грошей не вистачає", — зазначив фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Українська скарбниця має кілька складових, зокрема резерви Національного банку, Казначейський рахунок, а також кошти Міністерства фінансів у гривнях і доларах. Тобто бюджет не пустий, але нестача сильно відчувається.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні може змінитися максимальна вартість неоподатковуваних подарунків. Громадяни повинні декларувати надходження і сплачувати податки. Однак якщо ціна подарунків не перевищує 25% мінімальної зарплати, цього робити не потрібно.

Також Новини.LIVE розповідали, що внаслідок потенційного підвищення мінімальної зарплати в Україні роботодавцям доведеться платити більше податків. Уряд планує підняти МЗП майже на 1000 грн з 1 січня 2027 року. Отже витрати підприємців на Єдиний соціальний внесок зростуть.