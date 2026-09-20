Оподаткування виплати за моральну шкоду: коли доведеться поділитися з державою

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Коли людина через суд домагається компенсації за моральну шкоду, на руки вона може отримати менше, ніж очікувала. У деяких випадках частина виплати може підлягати оподаткуванню. Відомо, коли податків із компенсації можна уникнути, а коли їх доведеться сплатити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Коли компенсація не оподатковується

Якщо моральну шкоду відшкодовують за рішенням суду, від оподаткування звільняється сума в межах чотирьох мінімальних зарплат, установлених на 1 січня. У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 гривень, тому розмір неоподатковуваної компенсації — 34 588 гривень.

Є й інші випадки, коли така компенсація звільняється від оподаткування. Зокрема, це виплати у розмірі, який визначений законом. Окремі правила діють і для сум, які держава виплачує через незаконні рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування, прокуратури або суду. Також окремо передбачені виплати за рішеннями іноземних юрисдикційних органів, зокрема Європейського суду з прав людини.

Що буде, якщо суд присудив більше

Коли суд призначив компенсацію понад 34 588 гривень, податки рахують із суми перевищення. Наприклад, людині присудили 50 000 гривень моральної шкоди. Тоді:

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34 588 гривень — сума, яка не оподатковується;

15 412 гривень — сума, з якої потрібно сплатити податки;

ПДФО — 18%;

військовий збір — 5%.

Податкове навантаження стосується лише тієї частини компенсації, яка перевищила встановлену межу.

Хто сплачує податки

Якщо гроші виплачує юридична особа, яка виступає податковим агентом, людині самостійно рахувати та перераховувати податки не доведеться. Компанія утримає ПДФО та військовий збір із оподатковуваної частини і сама перерахує їх до бюджету.

У такій ситуації подавати річну декларацію лише через отримання цієї компенсації також не потрібно.

Інша ситуація — коли гроші виплачує особа, яка не є податковим агентом. Тоді отримувачу потрібно самостійно включити оподатковуваний дохід до річної декларації та сплатити ПДФО і військовий збір.

Компенсація без рішення суду

Якщо людина отримала компенсацію моральної шкоди без рішення суду, а для конкретної виплати закон окремо не передбачає звільнення від податків, оподатковується вся сума.

Якщо гроші виплатила особа, яка не є податковим агентом, отримувачу також доведеться задекларувати цей дохід і самостійно сплатити належні податки.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні можуть підвищити ПДВ для страхування бізнесу. Мінекономіки розглядає додатковий 1% до податку, щоб спрямувати кошти до спеціального фонду для відновлення підприємств після атак. Запустити страхові виплати можуть із 1 січня 2027 року, але рішення ще розробляють та узгоджують.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки податків доведеться сплатити з виграшу в лотерею. Із грошових призів утримують 18% ПДФО та 5% військового збору, а податки за переможця перераховує оператор лотереї або організатор конкурсу. Якщо призом є техніка, автомобіль чи путівка, податок розраховують з вартості такого майна.