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Головна Економіка Податки з виграшу в лоторею: яку кінцеву суму отримає переможець

Податки з виграшу в лоторею: яку кінцеву суму отримає переможець

Ua ru
6 вересня 2026 17:12
Виграш у лоторею: хто сплачуватиме податки за грошові та негрошові призи
Подарунок. Фото: Pexels

Виграш у лотерею, новий смартфон за перемогу в конкурсі чи автомобіль, отриманий у розіграші — це завжди про приємні емоції. Однак Податковий кодекс України відносить такі подарунки та кошти до оподатковуваних доходів фізичних осіб. У більшості випадків переможцю не потрібно самостійно подавати декларацію чи перераховувати кошти до бюджету, адже ця функція покладена на іншиї осіб.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про те, хто сплачує та яка сума податку стягується.

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Яка сума та хто сплачує податок

Якщо людина виграє гроші в лотерею, податок сплачує її оператор. Саме він нараховує, утримує та перераховує до бюджету необхідні платежі за рахунок переможця незалежно від форми та способу виплати коштів. Аналогічне правило діє під час проведення конкурсів, рекламних акцій та промоційних заходів. Усі обов'язки виконує організатор.

З виграшу утримуються такі обов'язкові платежі:

  • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — ставка 18 %;
  • військовий збір — ставка 5 %.

Наприклад, якщо сума виграшу в рекламній акції становить 50 000 гривень, організатор утримає 9 000 гривень ПДФО та 2 500 гривень військового збору. Переможець отримує на руки "чисту" суму — 38 500 гривень.

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Особливості негрошових подарунків

Податковий кодекс приділяє негрошовим призам таким як: техніка, автомобілі, туристичні путівки тощо. У такому разі оподатковується вартість майна, а для розрахунку податку застосовується спеціальний коефіцієнт, визначений законодавством. Незалежно від виду виграшу, обов'язок із нарахування та сплати податків залишається на організаторах заходів.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи оподатковується житло у подарунок. Українське законодавство передбачає нульовий податок на дарування житлової нерухомості, якщо отримувачем виступає родич першого ступеня споріднення. Однак у деяких випадках можливий подарунок з умовами.

Також Новини.LIVE повідомляли про суму податку, яку необхідну сплатити при продажі нерухомості у 2026 році. Адже за кожний продаж або переказ великої суми має сплачуватись податок. За словами фахівців, існують окремі випадки, де законодавство передбачає пільговий сценарій.

податки Податкова служба лотерея конкурс виграш
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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