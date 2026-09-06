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Главная Экономика Налоги с выигрыша в лотерею: какую сумму в итоге получит победитель

Налоги с выигрыша в лотерею: какую сумму в итоге получит победитель

Ua ru
6 сентября 2026 17:12
Выигрыш в лотерею: кто оплатит за денежные и неденежные призы
Подарок. Фото: Pexels

Выигрыш в лотерею, новый смартфон за победу в конкурсе или автомобиль, полученный в розыгрыше, — это всегда приятные эмоции. Однако Налоговый кодекс Украины относит такие подарки и средства к налогооблагаемым доходам физических лиц. В большинстве случаев победителю не нужно самостоятельно подавать декларацию или перечислять средства в бюджет, ведь эта функция возложена на других лиц.

Сайт Новини.LIVE выяснял, кто уплачивает налог и какова его сумма.

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Какова сумма и кто уплачивает налог

Если человек выигрывает деньги в лотерею, налог уплачивает ее оператор. Именно он начисляет, удерживает и перечисляет в бюджет необходимые платежи за счет победителя независимо от формы и способа выплаты средств. Аналогичное правило действует при проведении конкурсов, рекламных акций и промо-мероприятий. Все обязанности выполняет организатор.

Из выигрыша удерживаются следующие обязательные платежи:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — ставка 18 %;
  • военный сбор — ставка 5 %.

Например, если сумма выигрыша в рекламной акции составляет 50 000 гривен, организатор удержит 9 000 гривен НДФЛ и 2 500 гривен военного сбора. Победитель получает на руки "чистую" сумму — 38 500 гривен.

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Особенности неденежных подарков

Налоговый кодекс уделяет особое внимание неденежным призам, таким как: техника, автомобили, туристические путевки и т. п. В таком случае облагается налогом стоимость имущества, а для расчета налога применяется специальный коэффициент, установленный законодательством. Независимо от вида выигрыша, обязанность по начислению и уплате налогов лежит на организаторах мероприятий.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, облагается ли налогом жилье, полученное в подарок. Украинское законодательство предусматривает нулевой налог на дарение жилой недвижимости, если получателем выступает родственник первой степени родства. Однако в некоторых случаях возможен подарок с условиями.

Также Новини.LIVE сообщали о сумме налога, которую необходимо уплатить при продаже недвижимости в 2026 году. Ведь за каждую продажу или перевод крупной суммы должен уплачиваться налог. По словам специалистов, существуют отдельные случаи, когда законодательство предусматривает льготный режим.

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Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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