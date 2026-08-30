Возврат товара, купленного в кредит: украинцам разъяснили правильный порядок действий

Оплата через терминал. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут приобрести товар в кредит, а через некоторое время передумать и решить его вернуть. В такой ситуации важно правильно оформить отказ от кредита и возврат покупки, ведь это два отдельных вопроса. Закон предоставляет потребителю 14 календарных дней, чтобы отказаться от договора потребительского кредита без объяснения причин. Известно, куда обращаться в первую очередь, какие сроки действуют и что нужно сделать, чтобы правильно вернуть такой товар.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Реклама

Как отказаться от кредита после покупки

Для этого нужно уведомить кредитора о своем решении до истечения 14-дневного срока. Уведомление можно подать в письменной форме на бумаге или в виде электронного документа, оформленного в соответствии с требованиями законодательства об электронных документах.

То есть если человек взял товар в кредит, а через несколько дней решил отказаться от покупки, следует одновременно учесть и правила возврата товара, и правила отказа от кредита.

Можно ли вернуть товар

Для товаров надлежащего качества действуют общие правила защиты прав потребителей. При определенных условиях покупатель может обменять товар, а если аналогичного товара нет — отказаться от договора купли-продажи и получить обратно уплаченные средства.

Читайте также:

Если товар покупался в кредит, к этой процедуре добавляется еще один шаг. Сначала следует обратиться к кредитору с заявлением об отказе от договора потребительского кредита, а затем обратиться к продавцу по поводу возврата товара.

Это важно, ведь кредитный договор и договор купли-продажи — разные договоры. Возврат товара сам по себе не заменяет уведомления кредитора об отказе от кредитного договора.

Почему важно не пропустить 14 дней

Четырнадцать дней отсчитываются именно с даты заключения договора о потребительском кредите. Поэтому откладывать обращение к кредитору до момента, когда этот срок уже истек, рискованно.

Например, если кредит был оформлен 1 сентября, отказаться от кредитного договора в соответствии с этим правилом можно в течение 14 календарных дней с этой даты. Важно также сохранить подтверждение того, что уведомление кредитору было отправлено своевременно.

Инструкция для покупателя

Если товар был куплен в кредит, а затем было принято решение о его возврате, порядок действий должен быть следующим:

Проверьте дату заключения кредитного договора. От нее зависит, действует ли еще 14-дневный срок для отказа от кредита. Подготовьте заявление кредитору. В нем необходимо сообщить об отказе от договора потребительского кредита. Отправьте заявление до истечения 14-дневного срока. Сохраните подтверждение его отправки или получения кредитором. Обратитесь к продавцу по поводу возврата товара. При этом необходимо учитывать общие правила возврата товаров надлежащего качества. Сохраните все документы. Речь идет о кредитном договоре, чеке, документах на товар, заявлениях и подтверждениях их подачи.

Если 14 дней уже прошли

Право на отказ от договора потребительского кредита без объяснения причин в соответствии со статьей 15 привязано именно к 14-дневному сроку. Поэтому после его истечения действовать в соответствии с этим правилом уже нельзя.

В то же время это не означает, что по истечении 14 дней потребитель автоматически теряет все права в отношении самого товара. Если товар имеет недостатки или имеются другие предусмотренные законом основания для возврата или расторжения договора, могут применяться другие правила защиты прав потребителя.

Отдельно действуют правила для дистанционных покупок и договоров, заключенных вне торговых или офисных помещений. Действующее законодательство предусматривает для таких договоров отдельное право на отказ от договора в течение 14 дней, но порядок и последствия зависят от конкретной ситуации.

Кто контролирует сферу потребительских кредитов

За государственное регулирование и надзор в сфере потребительского кредитования отвечает Национальный банк Украины. В то же время Госпродпотребслужба и другие государственные органы могут контролировать деятельность участников рынка в пределах своих полномочий.

Ранее Новини.LIVE писали о том, нужно ли выплачивать кредиты умершего. Если человек принимает наследство, он несет ответственность по кредитам и другим обязательствам, но только в пределах стоимости унаследованного имущества. Сколько именно придется отдать кредиторам и когда они могут предъявить требования — существуют четкие правила.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие игрушки нельзя вернуть в магазин. В перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату, входят мягкие детские игрушки и резиновые надувные игрушки. Поэтому перед оплатой стоит внимательно проверить возрастные ограничения, маркировку, данные производителя и инструкцию, ведь отсутствие важной информации может быть тревожным сигналом.