Придется ли выплачивать долги умершего: разъяснения для наследников

Люди читают документы. Фото: Magnific

Наследство — это не только квартиры, дома, земля или другое имущество. Вместе с правами к наследникам могут перейти и обязательства умершего, в частности непогашенные кредиты, коммунальные долги или другие имущественные обязательства. Закон не позволяет принять наследство частично: если человек его принял, он получает и имущество, и долги, входящие в состав наследства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Правительственный портал.

Что должны сделать наследники

Если наследникам известно о долгах умершего, они должны уведомить кредитора об открытии наследства. Такая обязанность также возникает, если наследники получают имущество, обремененное правами третьих лиц.

В то же время кредитор не обязательно должен ждать, пока наследник обратится к нотариусу. Заявление кредитора к наследникам является одним из оснований для возбуждения наследственного дела. Если недвижимость была обременена ипотекой или запретом на отчуждение, нотариус после выдачи свидетельства о праве на наследство также письменно уведомляет кредитора.

Когда кредитор может взыскать долг

Кредитор должен предъявить требования наследнику не позднее шести месяцев со дня получения им свидетельства о праве на наследство. Если кредитор не знал и не мог знать о принятии наследства или получении свидетельства, шестимесячный срок отсчитывается со дня, когда он об этом узнал. Если требования не предъявлены в установленный срок, кредитор теряет право требования.

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Придется ли выплачивать весь долг

Нет, наследники отвечают за долги только в пределах стоимости имущества, полученного в наследство. Если наследников несколько, каждый отвечает в соответствии со своей долей. Например, если человек унаследовал имущество стоимостью 200 000 гривен, требования кредитора к нему не могут превышать эту сумму.

По общему правилу долг должен быть погашен единовременным платежом. В то же время наследники и кредитор могут договориться о другом порядке выплат. Если договориться не удалось и наследник отказывается выполнять требования, кредитор может обратиться в суд, который может наложить взыскание на имущество, полученное наследником в натуре.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже если квартира, дом или земля остались на временно оккупированной территории, украинцы не теряют права унаследовать это имущество. Оформить наследство можно через нотариуса на подконтрольной Украине территории, а при отсутствии документов или подтверждения смерти иногда придется обращаться в суд.

Также Новини.LIVE рассказывали, как отказаться от наследства. Достаточно не обращаться к нотариусу в течение шести месяцев. Но это правило не действует для тех, кто постоянно проживал с наследодателем, а также для несовершеннолетних или недееспособных лиц — в таких случаях требуется официальный отказ.