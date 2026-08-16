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Головна Економіка Спадщина і кредити: які борги переходять до спадкоємців

Спадщина і кредити: які борги переходять до спадкоємців

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 11:35
Чи доведеться виплачувати борги померлого: роз’яснення для спадкоємців
Люди читають документи. Фото: Magnific

Спадщина — це не лише квартири, будинки, земля чи інше майно. Разом із правами до спадкоємців можуть перейти й обов’язки померлого, зокрема непогашені кредити, комунальні борги чи інші майнові зобов’язання. Закон не дозволяє прийняти спадщину частково: якщо людина її прийняла, вона отримує і майно, і борги, які входять до складу спадщини.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

Що мають зробити спадкоємці

Якщо спадкоємцям відомо про борги померлого, вони повинні повідомити про відкриття спадщини кредитора. Такий обов’язок також виникає, якщо спадкоємці отримують майно, обтяжене правами третіх осіб.

Водночас кредитор не обов’язково має чекати, поки спадкоємець звернеться до нотаріуса. Заява кредитора до спадкоємців є однією з підстав для заведення спадкової справи. Якщо нерухомість була обтяжена іпотекою або забороною відчуження, нотаріус після видачі свідоцтва про право на спадщину також письмово повідомляє кредитора.

Коли кредитор може вимагати борг

Кредитор має пред’явити вимоги спадкоємцю не пізніше шести місяців від дня отримання ним свідоцтва про право на спадщину. Якщо кредитор не знав і не міг знати про прийняття спадщини або отримання свідоцтва, шестимісячний строк відраховується від дня, коли він про це дізнався. Якщо вимоги не подати у встановлений строк, кредитор втрачає право вимоги.

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Чи доведеться сплачувати весь борг

Ні, спадкоємці відповідають за борги лише в межах вартості майна, яке отримали у спадщину. Якщо спадкоємців кілька, кожен відповідає відповідно до своєї частки. Наприклад, якщо людина успадкувала майно вартістю 200 тисяч гривень, вимоги кредитора до неї не можуть перевищувати цю суму.

За загальним правилом борг має бути погашений одноразовим платежем. Водночас спадкоємці та кредитор можуть домовитися про інший порядок виплат. Якщо домовитися не вдалося і спадкоємець відмовляється виконувати вимоги, кредитор може звернутися до суду, який може звернути стягнення на майно, отримане спадкоємцем у натурі.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть якщо квартира, будинок чи земля залишилися на тимчасово окупованій території, українці не втрачають права успадкувати це майно. Оформити спадщину можна через нотаріуса на підконтрольній Україні території, а за відсутності документів або підтвердження смерті інколи доведеться звертатися до суду. 

Також Новини.LIVE розповідали, як відмовитися від спадщини. Достатньо не звертатися до нотаріуса протягом шести місяців. Але це правило не діє для тих, хто постійно проживав зі спадкодавцем, а також для малолітніх чи недієздатних осіб — у таких випадках потрібна офіційна відмова. 

кредити гроші борги нотаруіс спадок
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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