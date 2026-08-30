Повернення товару, купленого в кредит: українцям пояснили правильний алгоритм дій

Розрахунок терміналом. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть купити товар у кредит, а через певний час передумати й вирішити його повернути. У такій ситуації важливо правильно оформити відмову від кредиту та повернення покупки, адже це два окремі питання. Закон дає споживачу 14 календарних днів, щоб відмовитися від договору споживчого кредиту без пояснення причин. Відомо, куди звертатися спочатку, які строки діють та що потрібно зробити, щоб правильно повернути такий товар.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Як відмовитися від кредиту після покупки

Для цього потрібно повідомити кредитодавця про своє рішення до завершення 14-денного строку. Повідомлення можна подати письмово у паперовій формі або як електронний документ, оформлений відповідно до вимог законодавства про електронні документи.

Тобто якщо людина взяла товар у кредит, а через кілька днів вирішила відмовитися від покупки, варто одночасно врахувати і правила повернення товару, і правила відмови від кредиту.

Чи можна повернути товар

Для товарів належної якості діють загальні правила захисту прав споживачів. За певних умов покупець може обміняти товар, а якщо аналогічного товару немає — відмовитися від договору купівлі-продажу та отримати назад сплачені кошти.

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Якщо товар купували в кредит, до цієї процедури додається ще один крок. Спочатку варто звернутися до кредитодавця із заявою про відмову від договору споживчого кредиту, а потім звернутися до продавця щодо повернення товару.

Це важливо, адже кредитний договір і договір купівлі-продажу — різні договори. Повернення товару саме по собі не замінює повідомлення кредитодавця про відмову від кредитного договору.

Чому важливо не пропустити 14 днів

Чотирнадцять днів рахуються саме від дати укладення договору про споживчий кредит. Тому відкладати звернення до кредитодавця на момент, коли вже минув цей строк, ризиковано.

Наприклад, якщо кредит оформили 1 вересня, відмовитися від кредитного договору за цим правилом можна протягом 14 календарних днів від цієї дати. Важливо також зберегти підтвердження того, що повідомлення кредитодавцю було направлено вчасно.

Інструкція для покупця

Якщо товар купили в кредит, а потім вирішили його повернути, порядок дій має бути таким:

Перевірте дату укладення кредитного договору. Від неї залежить, чи ще діє 14-денний строк для відмови від кредиту. Підготуйте заяву кредитодавцю. У ній потрібно повідомити про відмову від договору споживчого кредиту. Надішліть заяву до завершення 14-денного строку. Зберігайте підтвердження її відправлення або отримання кредитодавцем. Зверніться до продавця щодо повернення товару. При цьому потрібно враховувати загальні правила повернення товарів належної якості. Збережіть усі документи. Йдеться про договір кредиту, чек, документи на товар, заяви та підтвердження їх подання.

Якщо 14 днів уже минули

Право на відмову від договору споживчого кредиту без пояснення причин за статтею 15 прив'язане саме до 14-денного строку. Тому після його завершення діяти за цим правилом уже не можна.

Водночас це не означає, що після 14 днів споживач автоматично втрачає всі права щодо самого товару. Якщо товар має недоліки або є інші передбачені законом підстави для повернення чи розірвання договору, можуть застосовуватися інші правила захисту прав споживача.

Окремо діють правила для дистанційних покупок та договорів, укладених поза торговельними чи офісними приміщеннями. Чинне законодавство передбачає для таких договорів окреме право на відмову від договору протягом 14 днів, але порядок і наслідки залежать від конкретної ситуації.

Хто контролює сферу споживчих кредитів

За державне регулювання та нагляд у сфері споживчого кредитування відповідає Національний банк України. Водночас Держпродспоживслужба та інші державні органи можуть контролювати діяльність учасників ринку в межах своїх повноважень.

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