Налогообложение выплат за моральный ущерб: когда придется поделиться с государством

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Когда человек через суд добивается компенсации за моральный ущерб, на руки он может получить меньше, чем ожидал. В некоторых случаях часть выплаты может подлежать налогообложению. Известно, когда можно избежать уплаты налогов с компенсации, а когда их придется уплатить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Реклама

Когда компенсация не облагается налогом

Если моральный ущерб возмещается по решению суда, от налогообложения освобождается сумма в пределах четырех минимальных зарплат, установленных на 1 января. В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 гривен, поэтому размер не облагаемой налогом компенсации — 34 588 гривен.

Есть и другие случаи, когда такая компенсация освобождается от налогообложения. В частности, это выплаты в размере, установленном законом. Отдельные правила действуют и для сумм, которые государство выплачивает в связи с незаконными решениями, действиями или бездействием органов досудебного расследования, прокуратуры или суда. Также отдельно предусмотрены выплаты по решениям иностранных юрисдикционных органов, в частности Европейского суда по правам человека.

Что будет, если суд присудил больше

Когда суд назначил компенсацию свыше 34 588 гривен, налоги рассчитываются с суммы превышения. Например, человеку присудили 50 000 гривен за моральный ущерб. Тогда:

Читайте также:

34 588 гривен — сумма, не подлежащая налогообложению;

15 412 гривен — сумма, с которой нужно уплатить налоги;

НДФЛ — 18%;

военный сбор — 5%.

Налоговая нагрузка касается только той части компенсации, которая превысила установленный предел.

Кто уплачивает налоги

Если деньги выплачивает юридическое лицо, выступающее в качестве налогового агента, человеку самостоятельно рассчитывать и перечислять налоги не придется. Компания удержит НДФЛ и военный сбор с налогооблагаемой части и сама перечислит их в бюджет. В такой ситуации подавать годовую декларацию только из-за получения этой компенсации также не требуется.

Другая ситуация — когда деньги выплачивает лицо, не являющееся налоговым агентом. Тогда получателю необходимо самостоятельно включить налогооблагаемый доход в годовую декларацию и уплатить НДФЛ и военный сбор.

Компенсация без решения суда

Если человек получил компенсацию морального вреда без решения суда, а для конкретной выплаты закон отдельно не предусматривает освобождение от налогов, налогооблагается вся сумма.

Если деньги выплатило лицо, не являющееся налоговым агентом, получателю также придется задекларировать этот доход и самостоятельно уплатить причитающиеся налоги.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине могут повысить НДС для страхования бизнеса. Минэкономики рассматривает возможность введения дополнительного 1% к налогу, чтобы направить средства в специальный фонд для восстановления предприятий после атак. Начать страховые выплаты могут с 1 января 2027 года, но решение еще разрабатывают и согласовывают.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько налогов придется уплатить с выигрыша в лотерею. С денежных призов удерживается 18% НДФЛ и 5% военного сбора, а налоги за победителя перечисляет оператор лотереи или организатор конкурса. Если призом является техника, автомобиль или путевка, налог рассчитывается исходя из стоимости такого имущества.