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Главная Экономика Компенсация морального вреда: когда придется платить налог

Компенсация морального вреда: когда придется платить налог

Ua ru
20 сентября 2026 16:20
Налогообложение выплат за моральный ущерб: когда придется поделиться с государством
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Когда человек через суд добивается компенсации за моральный ущерб, на руки он может получить меньше, чем ожидал. В некоторых случаях часть выплаты может подлежать налогообложению. Известно, когда можно избежать уплаты налогов с компенсации, а когда их придется уплатить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Когда компенсация не облагается налогом

Если моральный ущерб возмещается по решению суда, от налогообложения освобождается сумма в пределах четырех минимальных зарплат, установленных на 1 января. В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 гривен, поэтому размер не облагаемой налогом компенсации — 34 588 гривен.

Есть и другие случаи, когда такая компенсация освобождается от налогообложения. В частности, это выплаты в размере, установленном законом. Отдельные правила действуют и для сумм, которые государство выплачивает в связи с незаконными решениями, действиями или бездействием органов досудебного расследования, прокуратуры или суда. Также отдельно предусмотрены выплаты по решениям иностранных юрисдикционных органов, в частности Европейского суда по правам человека.

Что будет, если суд присудил больше

Когда суд назначил компенсацию свыше 34 588 гривен, налоги рассчитываются с суммы превышения. Например, человеку присудили 50 000 гривен за моральный ущерб. Тогда:

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  • 34 588 гривен — сумма, не подлежащая налогообложению;
  • 15 412 гривен — сумма, с которой нужно уплатить налоги;
  • НДФЛ — 18%;
  • военный сбор — 5%.

Налоговая нагрузка касается только той части компенсации, которая превысила установленный предел.

Кто уплачивает налоги

Если деньги выплачивает юридическое лицо, выступающее в качестве налогового агента, человеку самостоятельно рассчитывать и перечислять налоги не придется. Компания удержит НДФЛ и военный сбор с налогооблагаемой части и сама перечислит их в бюджет. В такой ситуации подавать годовую декларацию только из-за получения этой компенсации также не требуется.

Другая ситуация — когда деньги выплачивает лицо, не являющееся налоговым агентом. Тогда получателю необходимо самостоятельно включить налогооблагаемый доход в годовую декларацию и уплатить НДФЛ и военный сбор.

Компенсация без решения суда

Если человек получил компенсацию морального вреда без решения суда, а для конкретной выплаты закон отдельно не предусматривает освобождение от налогов, налогооблагается вся сумма.

Если деньги выплатило лицо, не являющееся налоговым агентом, получателю также придется задекларировать этот доход и самостоятельно уплатить причитающиеся налоги.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине могут повысить НДС для страхования бизнеса. Минэкономики рассматривает возможность введения дополнительного 1% к налогу, чтобы направить средства в специальный фонд для восстановления предприятий после атак. Начать страховые выплаты могут с 1 января 2027 года, но решение еще разрабатывают и согласовывают.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько налогов придется уплатить с выигрыша в лотерею. С денежных призов удерживается 18% НДФЛ и 5% военного сбора, а налоги за победителя перечисляет оператор лотереи или организатор конкурса. Если призом является техника, автомобиль или путевка, налог рассчитывается исходя из стоимости такого имущества.

суд выплаты налоги Налоговая служба компенсация
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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