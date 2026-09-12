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Главная Экономика В Украине хотят увеличить ставку налога на 1%: для кого готовят изменения

В Украине хотят увеличить ставку налога на 1%: для кого готовят изменения

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12 сентября 2026 15:08
НДС в Украине хотят повысить до 21%: зачем ищут дополнительные деньги
Калькулятор и документы. Фото: Pexels

Дабы помочь бизнесу восстановиться после систематических российских атак, Министерство экономики планирует создать специальный страховой фонд. А наполнять его будут за счет налога на добавленную стоимость, который хотят повысить на 1%. То есть вместо стандартной ставки 20% плательщики будут тратить 21% НДС. В то же время нововведение находится на стадии разработки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне.

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Новая ставка налога на добавленную стоимость

Министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко во время общения с журналистами рассказал о подготовке к созданию страхового фонда, который будет работать в пользу бизнеса. Средства будут выплачивать предпринимателям для закрытия "первого ущерба" — речь идет о капитале на скорейшее возобновление деятельности после атак РФ.

"Мы не сможем компенсировать каждому предприятию 100% ущерба. Но можем создать систему, которая даст бизнесу гарантированный стартовый капитал для восстановления. Чтобы быстро возобновить критическое оборудование, сохранить людей, не лишиться контрактов", — отметил Кравченко.

По его словам, общий капитал страхового фонда оценивается в 2-3 млрд долларов. Свободных денег в государственном бюджете нет, потому в Министерстве планируют привлекать помощь от международных партнеров. А вторым источником финансирования может стать налог на добавленную стоимость, точнее, дополнительный 1%.

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налоги компенсация страхование бизнес НДС
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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