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Головна Економіка В Україні хочуть збільшити ставку податку на 1%: для кого готують зміни

В Україні хочуть збільшити ставку податку на 1%: для кого готують зміни

Ua ru
12 вересня 2026 15:08
ПДВ в Україні хочуть підвищити до 21%: навіщо шукають додаткові гроші
Калькулятор і документи. Фото: Pexels

Щоб допомагати бізнесу відновлюватися після систематичних російських атак, Міністерство економіки планує створити спеціальний страховий фонд. А наповнювати його будуть податком на додану вартість, який хочуть підвищити на 1%. Тобто замість стандартного показника 20% платники витрачатимуть 21% ПДВ. Водночас нововведення перебуває на етапі розробки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Суспільне.

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Нова ставка податку на додану вартість

Міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко під час спілкування із журналістами розповів про підготовку до створення страхового фонду, який працюватиме на користь бізнесу. Кошти будуть виплачувати підприємцям для закриття "першого збитку" — йдеться про капітал на швидке відновлення діяльності після атак РФ.

"Ми не зможемо компенсувати кожному підприємству 100% збитків. Але можемо створити систему, яка дасть бізнесу гарантований стартовий капітал для відбудови. Щоб швидко відновити критичне обладнання, зберегти людей, не втратити контракти", — зазначив Кравченко.

За його словами, загальний капітал страхового фонду оцінюють у 2-3 млрд доларів. Вільних коштів у державному бюджеті немає, тому в Міністерстві планують залучати допомогу від міжнародних партнерів. А другим джерелом фінансування може стати податок на додану вартість, точніше додатковий 1%.

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податки компенсація страхування бізнес ПДВ
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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