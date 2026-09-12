ПДВ в Україні хочуть підвищити до 21%: навіщо шукають додаткові гроші

Калькулятор і документи. Фото: Pexels

Щоб допомагати бізнесу відновлюватися після систематичних російських атак, Міністерство економіки планує створити спеціальний страховий фонд. А наповнювати його будуть податком на додану вартість, який хочуть підвищити на 1%. Тобто замість стандартного показника 20% платники витрачатимуть 21% ПДВ. Водночас нововведення перебуває на етапі розробки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Суспільне.

Реклама

Нова ставка податку на додану вартість

Міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко під час спілкування із журналістами розповів про підготовку до створення страхового фонду, який працюватиме на користь бізнесу. Кошти будуть виплачувати підприємцям для закриття "першого збитку" — йдеться про капітал на швидке відновлення діяльності після атак РФ.

"Ми не зможемо компенсувати кожному підприємству 100% збитків. Але можемо створити систему, яка дасть бізнесу гарантований стартовий капітал для відбудови. Щоб швидко відновити критичне обладнання, зберегти людей, не втратити контракти", — зазначив Кравченко.

За його словами, загальний капітал страхового фонду оцінюють у 2-3 млрд доларів. Вільних коштів у державному бюджеті немає, тому в Міністерстві планують залучати допомогу від міжнародних партнерів. А другим джерелом фінансування може стати податок на додану вартість, точніше додатковий 1%.

Читайте також:

Новина оновлюється…

Раніше Новини.LIVE писали, що українці втрачають додаткові гроші на податках, сплачуючи комісію. Банки і фінансові установи стягують певний відсоток за здійснення платежу. Ми дізналися, які ставки діють у вересні 2026 року і як вигідніше сплачувати податки.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може не платити податок на нерухомість у вересні 2026 року. Звільнення передбачили для власників пошкодженого і зруйнованого житла. Важлива умова — внесення інформації про квартиру чи будинок у Державний реєстр.