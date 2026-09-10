Податки для ФОП у вересні: як платити з найменшою комісією та економити

Чоловік і жінка працюють за комп'ютером. Фото: zak.tax.gov.ua

Українські підприємці щомісяця або щокварталу сплачують кошти в державний бюджет. Податки для ФОП передбачають не лише загальну суму фінансового зобов’язання, але й комісію за виконання платежу. В деяких випадках відсоток доволі великий і вимагає додаткових витрат. Ми розібралися, як ФОП заощадити на сплаті податків у вересні 2026 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку комісію беруть банки та небанківські фінансові установи за нарахування податків.

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Комісія в Дії та банках України

Популярним серед ФОП варіантом сплати податків є мобільний застосунок "Дія". Там зручно відслідковувати кінцеві терміни виконання зобов’язань і слідкувати за сумами. Наприклад, якщо використати Дію для нарахування єдиного соціального внеску за квартал (5 707,02 грн), доведеться віддати ще 74 грн комісії.

Інший поширений спосіб відправити кошти в державний бюджет — через онлайн-банкінг. Варто дивитися на актуальні відсоткові ставки, щоб не переплатити. Наприклад, комісія у ПриватБанку перебуває на рівні 1%, а максимальна сума не може перевищити 200 грн. Натомість monobank взагалі не стягує плату з клієнтів.

Яка комісія для платежів через фінустанови

Використовуючи Електронний кабінет платника на порталі ДПС для покриття зобов’язань з єдиного податку, військового збору та ЄСВ, можна бачити всі суми, штрафи і навіть заборгованості. В розділі "Стан розрахунків із бюджетом" надається доступ до сплати через системи електронних платежів.

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Станом на вересень 2026 року комісія цих систем дорівнює (для справедливого порівняння ми вписали стандартну суму ЄСВ 5 707,02 грн):

GooglePay — 85 грн;

Portmone — 1,5% (не менше 5 грн);

GoPay — 1,8% (мінімум 9 грн);

iPay — 120 грн.

Як видно, додаткові витрати немаленькі. Для ФОП на 3 групі, які сплачують 5% єдиного податку з доходу за квартал, кінцевий розмір платежу може виявитися надмірним. До переліку мінусів також входить відсутність історії переказів, яка знадобиться для повернення коштів або переведення на інший рахунок.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що обов’язково варто зробити після реєстрації ФОП. Новоствореним підприємцям радять одразу сформувати пакет з основних документів і відкрити банківський рахунок. Плюс необхідно вести облік доходів у довільній формі для уникнення проблем із податковою.

Також Новини.LIVE розповідали, що загрожує українцям за несплату єдиного соціального внеску. Закон передбачає стягнення штрафу в розмірі 20% від суми заборгованості. Додатково нараховується пеня, яку доведеться закрити паралельно зі штрафною санкцією.