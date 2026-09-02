Штраф за несвоєчасну сплату ЄСВ у 2026 році: розрахунок, пеня та терміни

Жінка тримає готівку у руках. Фото: Новини.LIVE

Затримка із сплатою єдиного соціального внеску або його часткова недоплата автоматично перетворює платника на боржника. У такій ситуації податкові органи застосовують до порушника цілий комплекс фінансових і навіть адміністративних покарань.

Роз'яснення щодо того, у які суми обійдеться запізнення з ЄСВ у 2026 році, за якими правилами обчислюють пеню та як діяти, якщо борг уже виник розповідали Chas.News, передають Новини.LIVE.

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Розмір штрафу та пені у вересні 2026 року

Основним фінансовою санкцією за несвоєчасну сплату ЄСВ є фіксований штраф у розмірі 20% від своєчасно не сплаченої суми, який передбачено Законом України № 2464-VI. Розмір цього покарання не залежить від кількості днів запізнення. Тому 20-відсотковий штраф застосують навіть у разі прострочення платежу лише на одну добу. Для прикладу, якщо платник мав перерахувати 20 000 грн і спізнився, розмір штрафу становитиме 4 000 грн.

Паралельно зі штрафом на суму недоїмки щодня нараховується пеня у розмірі 0,1%. Її відлік починається з першого календарного дня після граничного строку сплати й триває до дня фактичного перерахування коштів включно.

Вона розраховується за формулою:

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сума боргу * 0,1% * кількість днів.

Якщо борг у 20 000 грн прострочено на 20 днів, пеня складе 400 грн. А загальна сума додаткових витрат разом із 20-відсотковим штрафом сягне 4 400 грн.

Адміністративна відповідальність і правила для роботодавців

Окрім фінансових відрахувань від суми боргу, закон передбачає персональну адміністративну відповідальність для ФОП, самозайнятих осіб та керівників підприємств. Якщо заборгованість не перевищує 5 100 грн, персональний штраф становитиме від 680 до 1 360 грн. При перевищенні цієї суми — від 1 360 до 2 040 грн. За повторне порушення протягом року доведеться сплатити від 2 550 до 5 100 грн.

Окреме правило діє для роботодавців. Вони зобов'язані перераховувати ЄСВ за працівників під час виплати зарплати або не пізніше 20 числа наступного місяця. А порушення цієї вимоги тягне за собою додатковий 10-відсотковий штраф.

Наслідки для боржників

Ігнорувати заборгованість по ЄСВ вкрай небезпечно. Вона не має строків давності, не анулюється після закриття ФОП і не підлягає розстроченню. Якщо недостача перевищує 10 грн, податкова надсилає вимогу про сплату. Якщо борг не погасити або не оскаржити протягом 10 днів, справа передається до виконавчої служби для примусового стягнення і арешту рахунків. Сам же підприємець втрачає страховий стаж за невиплачені періоди. У разі виявлення прострочки фахівці радять негайно перевірити стан розрахунків та сплатити основний борг, щоб зупинити щоденне нарахування пені.

Що ще варто знати

Крім того, Новини.LIVE повідомляли про різницю між податком на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Стягуються такі податки із звичайних громадян. Коли людина отримує зарплату, з неї сплачуються такі платежі як ПДФО і ЄСВ.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про сплату податків ФОП у вересні. Українці повинні слідкувати за термінами сплати податків, інакше можуть спровокувати штрафну санкцію. Зобов’язання нараховувати кошти лежить на фізичних особах-підприємцях і всіх українцях, які отримують доходи від бізнесу чи професійної діяльності.