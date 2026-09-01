Суми податків для ФОП з 1 вересня: що зміниться в Україні та які актуальні ставки

Дівчина сидить за столом із документами. Фото: Pexels

Українці повинні слідкувати за термінами сплати податків, інакше можуть спровокувати штрафну санкцію. Зобов’язання нараховувати кошти лежить на фізичних особах-підприємцях і всіх українцях, які отримують доходи від бізнесу чи професійної діяльності. Ми розібралися, скільки необхідно заплатити ФОП 1-3 групи у вересні 2026 року та які штрафи загрожують за ухилення від відповідальності.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформаційно-довідковий ресурс ДПС.

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Податки для ФОП у вересні

В Україні не переглядали соціальні стандарти, які впливають на розрахунок податкових зобов’язань, і не змінювали ставки для підприємців. Тож у вересні 2026 року все залишиться на попередньому рівні. ФОП 1 та 2 групи повинні до 18 числа заплатити військовий збір у сумі 864,70 грн/міс. (10% від мінімальної зарплати), а також єдиний податок:

ФОП 1 — 332,80 грн/міс. (10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

ФОП 2 групи — 1 729,40 грн/міс. (20% від мінімальної зарплати).

Для підприємців 3 групи період нарахування коштів розпочнеться у жовтні і триватиме до 19 листопада. Ставка ЄП дорівнює 5% від доходу, ставка військового збору — 1%.

Єдиний соціальний внесок сплачується раз на квартал. До 19 жовтня 2026 року ФОПи на спрощеній системи повинні відправити на рахунок Пенсійного фонду суму в розмірі 5 707,02 грн. Мінімальний місячний платіж становить 1 902,34 грн (22% від МЗП).

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Що загрожує за податкові борги

Штрафи у разі несплати податків прописані в українському законодавстві. ФОПи 1-2 групи зобов’язані внести 50% від суми заборгованості, згідно зі статтею 122 Податкового кодексу, а підприємці 3 групи — 5%, якщо пройшло менше 30 днів (10% за умови більшого терміну прострочення).

Однак довге ігнорування вимог ПКУ загрожує не лише фінансовими санкціями. В деяких випадках передбачається відкриття виконавчого провадження. Тоді відповідальні особи можуть застосувати більш суворі каральні заходи, а саме:

арештувати всі банківські рахунки;

заблокувати доступ до платіжних карток;

примусово списати кошти для погашення боргу;

арештувати рухоме майно (транспортні засоби, техніку тощо);

арештувати об'єкти нерухомості;

накласти тимчасове обмеження на виїзд з України.

Аби уникнути серйозних проблем, необхідно регулярно перевіряти стан розрахунків із бюджетом. Трапляються непередбачувані ситуації, коли платежі не пройшли через помилку в реквізитах абощо. Моніторинг можна здійснити за допомогою Електронного кабінету платника на порталі ДПС або в Дії.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чим відрізняється податок на доходи фізичних осіб від єдиного соціального внеску. ПФДО йде в місцевий бюджет на фінансування потреби громади. ЄСВ нараховують в Пенсійний фонд для соціальних видатків і збільшення страхового стажу.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може скористатися податковою соціальною пільгою. Українці, чий офіційний дохід не перевищує базову величину 4 660 грн, мають право на зменшення місячної оподатковуваної суми. Ми розібралися, про які пільги йдеться.