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Главная Экономика Что будет с налогами для ФЛП в сентябре: актуальные ставки

Что будет с налогами для ФЛП в сентябре: актуальные ставки

Ua ru
1 сентября 2026 14:05
Суммы налогов для ФЛП с 1 сентября: что изменится в Украине и какие актуальные ставки
Девушка сидит за столом с документами. Фото: Pexels

Украинцы должны следить за сроками уплаты налогов, иначе могут спровоцировать штрафную санкцию. Обязательство начислять средства лежит на физических лицах-предпринимателях и всех украинцах, получающих доходы от бизнеса или профессиональной деятельности. Мы разобрались, сколько необходимо заплатить ФЛП 1-3 группы в сентябре 2026 года и какие штрафы грозят за уклонение от ответственности.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информационно-справочный ресурс ГНС.

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Налоги для ФЛП в сентябре

В Украине не пересматривали социальные стандарты, влияющие на расчет налоговых обязательств, и не меняли ставки для предпринимателей. Поэтому в сентябре 2026 года все останется на прежнем уровне. ФЛП 1 и 2 группы должны до 18 числа заплатить военный сбор на сумму 864,70 грн/мес. (10% от минимальной зарплаты), а также единый налог:

  • ФЛП 1 — 332,80 грн/мес. (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);
  • ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн/мес. (20% от минимальной зарплаты).

Для предпринимателей 3 группы период начисления средств начнется в октябре и продлится до 19 ноября. Ставка ЕН равна 5% от дохода, ставка военного сбора — 1%.

Единый социальный взнос уплачивается раз в квартал. До 19 октября 2026 года ФЛП на упрощенной системе должны отправить на счет Пенсионного фонда сумму в размере 5 707,02 грн. Минимальный месячный платеж составляет 1 902,34 грн (22% от МЗП).

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Что грозит за налоговые долги

Штрафы в случае неуплаты налогов прописаны в украинском законодательстве. ФЛП 1-2 группы обязаны внести 50% от суммы задолженности, согласно статье 122 Налогового кодекса, а предприниматели 3 группы — 5%, если прошло менее 30 дней (10% при условии большего срока просрочки).

Однако долгое игнорирование требований НКУ грозит не только финансовыми санкциями. В некоторых случаях предполагается открытие исполнительного производства. Тогда ответственные лица могут применить более суровые карательные меры, а именно:

  • арестовать все банковские счета;
  • заблокировать доступ к платежным картам;
  • принудительно списать денежные средства для погашения долга;
  • арестовать движимое имущество (транспортные средства, технику и т.п.);
  • арестовать объекты недвижимости;
  • наложить временное ограничение на выезд из Украины.

Чтобы избежать серьезных проблем, необходимо регулярно проверять состояние расчетов с бюджетом. Случаются непредсказуемые ситуации, когда платежи не прошли из-за ошибки в реквизитах. Мониторинг можно осуществить с помощью Электронного кабинета плательщика на портале ДПС или в Дії.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, чем отличается налог на доходы физических лиц от единого социального взноса. ПФДО идет в местный бюджет на финансирование нужд громады. ЕСВ начисляют в Пенсионный фонд для социальных расходов и увеличения страхового стажа.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может воспользоваться налоговой социальной льготой. Украинцы, чей официальный доход не превышает базовую величину 4 660 грн, имеют право на уменьшение месячной налогооблагаемой суммы. Мы разобрались, о каких льготах идет речь.

ФЛП налоги штрафы бизнес предприниматели
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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