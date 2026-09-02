Штраф за несвоевременную уплату ЕСВ в 2026 году: расчет, пеня и сроки

Женщина держит наличные деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Задержка с уплатой единого социального взноса или его частичная недоплата автоматически превращает плательщика в должника. В такой ситуации налоговые органы применяют к нарушителю целый комплекс финансовых и даже административных санкций.

Разъяснения о том, во сколько обойдётся задержка с уплатой ЕСВ в 2026 году, по каким правилам рассчитывается пеня и как действовать, если долг уже возник, рассказали Chas.News, передают Новини.LIVE.

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Размер штрафа и пени в сентябре 2026 года

Основной финансовой санкцией за несвоевременную уплату ЕСВ является фиксированный штраф в размере 20% от своевременно не уплаченной суммы, предусмотренный Законом Украины № 2464-VI. Размер этого наказания не зависит от количества дней просрочки. Поэтому 20-процентный штраф будет применен даже в случае просрочки платежа всего на сутки. Например, если плательщик должен был перечислить 20 000 грн и опоздал, размер штрафа составит 4 000 грн.

Параллельно со штрафом на сумму задолженности ежедневно начисляется пеня в размере 0,1%. Ее отсчет начинается с первого календарного дня после крайнего срока уплаты и продолжается до дня фактического перечисления средств включительно.

Она рассчитывается по формуле:

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сумма задолженности * 0,1% * количество дней.

Если задолженность в размере 20 000 грн просрочена на 20 дней, пеня составит 400 грн. А общая сумма дополнительных расходов вместе с 20-процентным штрафом достигнет 4 400 грн.

Административная ответственность и правила для работодателей

Помимо финансовых отчислений от суммы задолженности, закон предусматривает персональную административную ответственность для индивидуальных предпринимателей, самозанятых лиц и руководителей предприятий. Если задолженность не превышает 5 100 грн, персональный штраф составит от 680 до 1 360 грн. При превышении этой суммы — от 1 360 до 2 040 грн. За повторное нарушение в течение года придется уплатить от 2 550 до 5 100 грн.

Отдельное правило действует для работодателей. Они обязаны перечислять ЕСВ за работников при выплате зарплаты или не позднее 20 числа следующего месяца. А нарушение этого требования влечет за собой дополнительный 10-процентный штраф.

Последствия для должников

Игнорировать задолженность по ЕСВ крайне опасно. Она не имеет срока давности, не аннулируется после закрытия ФЛП и не подлежит рассрочке. Если недостача превышает 10 грн, налоговая направляет требование об уплате. Если долг не погасить или не обжаловать в течение 10 дней, дело передается в исполнительную службу для принудительного взыскания и ареста счетов. Сам же предприниматель теряет страховой стаж за невыплаченные периоды. В случае выявления просрочки специалисты советуют немедленно проверить состояние расчетов и уплатить основной долг, чтобы остановить ежедневный начисление пени.

Что еще стоит знать

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о разнице между налогом на доходы физических лиц и единым социальным взносом. Эти налоги взимаются с обычных граждан. Когда человек получает зарплату, с нее уплачиваются такие платежи, как НДФЛ и ЕСВ.

Недавно Новини.LIVE сообщали об уплате налогов ФЛП в сентябре. Украинцы должны следить за сроками уплаты налогов, иначе могут навлечь на себя штрафную санкцию. Обязанность уплачивать налоги лежит на физических лицах-предпринимателях и всех украинцах, получающих доходы от бизнеса или профессиональной деятельности.