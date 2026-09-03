Реєстрація ФОП у вересні: які 7 кроків є обов’язковими після відкриття бізнесу

Чоловік і жінка заповнюють документи. Фото: Pexels

Чимало українців відкривають власні невеликі бізнеси. Щоб оформити ФОП у вересні 2026 року, необхідно звернутися з відповідною заявою до контролюючого органу. Однак цим діло не обмежується: треба обов'язково зробити кілька важливих дій для уникнення потенційних проблем у майбутньому. Ми дізналися, на що потрібно звернути увагу новим підприємцям.

Сайт Новини.LIVE розповідає про сім обов'язкових кроків, які необхідно здійснити після реєстрації ФОП.

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Що зробити після відкриття ФОП в Україні

Просто подати заяву на відкриття власного бізнесу і дочекатися позитивного рішення ДПС недостатньо. Потрібно підготуватися до ймовірних ризиків, виконавши кілька дій. Так можна бути впевненим, що ведення господарської діяльності розпочнеться вдало.

Податковий консультант Михайло Смокович порадив новим ФОП одразу після реєстрації реалізувати ці сім пунктів:

перевірити успішний перехід на єдиний податок;

сформувати пакет з основних документів;

відкрити рахунок у банку;

встановити реєстратор розрахункових операцій для видачі чеків;

підключити безготівкові платежі;

розпочати облік доходів;

зберегти первинні документи.

"Найголовніше — перевірити, чи взяла вас податкова на єдиний податок. З цим буває найбільше проблем, бо досить часто не беруть. Загалом на ЄП ставлять протягом 10 днів з дати подачі заяви на реєстрацію через Дію. Проте в 99% на 3-й робочий день інформація має відображатись", — уточнив фахівець.

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Перелік основних документів фізичної особи-підприємця включає виписку про реєстрацію, яку можна завантажити через Дію або замовити в Електронному кабінеті, а також витяг із реєстру платників єдиного податку.

Без рахунку в банку можуть обійтися лише ФОПи, які не планують здійснювати безготівкові розрахунки. Аналогічна ситуація з РРО і POS-терміналом: не всім підприємцям потрібно видавати чеки і приймати карткові перекази, однак вибірка таких представників бізнесу дуже невелика.

Облік доходів можна вести будь-яким зручним способом, наприклад, за допомогою таблиць у Google. Наразі немає вимоги реєструвати книгу в ДПС, але бажано вести її самостійно.

Первинні документи для ФОП на єдиному податку можуть включати договір на оренду приміщення, накладні на купівлю товару, акти наданих послуг, договори на співпрацю тощо. Все залежить від діяльності підприємця.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому не можна працювати без реєстратора розрахункових операцій. Встановити РРО повинні ФОПи 2-4 групи, підприємці на загальній системі оподаткування, деякі продавці товарів в інтернеті тощо. Ми розібралися, як не натрапити на великий штраф у 2026 році.

Також Новини.LIVE розповідали про головні фінансові нововведення у вересні. По-перше, Національний банк випустить купюри гривні номіналом 2 000 грн. По-друге, для ФОП та юридичних осіб діятимуть нові ліміти на перекази. По-третє, стартує оновлена грантова програма "Власна справа".