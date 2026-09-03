Регистрация ФЛП в сентябре: какие 7 шагов обязательны после открытия бизнеса

Мужчина и женщина заполняют документы. Фото: Pexels

Многие украинцы открывают собственные небольшие бизнесы. Чтобы оформить ФЛП в сентябре 2026 года, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в контролирующий орган. Однако этим дело не ограничивается: нужно обязательно совершить несколько важных действий во избежание потенциальных проблем в будущем. Мы узнали, на что следует обратить внимание новым предпринимателям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о семи обязательных шагах, которые необходимо осуществить после регистрации ФЛП.

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Что сделать после открытия ФЛП в Украине

Просто подать заявление на открытие собственного бизнеса и дождаться положительного решения ГНС недостаточно. Нужно подготовиться к возможным рискам, выполнив несколько действий. Так можно быть уверенным, что ведение хозяйственной деятельности начнется успешно.

Налоговый консультант Михаил Смокович посоветовал новым ФЛП сразу после регистрации реализовать эти семь пунктов:

проверить успешный переход на единый налог;

сформировать пакет из основных документов;

открыть счет в банке;

установить регистратор расчетных операций для выдачи чеков;

подключить безналичные платежи;

начать учет доходов;

сохранить первичные документы.

"Самое главное — проверить, взяла ли вас налоговая на единый налог. С этим больше всего проблем, ведь довольно часто не берут. В целом на ЕН ставят в течение 10 дней с даты подачи заявления на регистрацию через Дія. Однако в 99% на 3-й рабочий день информация должна отображаться", — уточнил специалист.

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Список основных документов физического лица-предпринимателя включает выписку о регистрации, которую можно загрузить через Дію или заказать в Электронном кабинете, а также выписку из реестра плательщиков единого налога.

Без счета в банке могут обойтись только ФЛП, которые не планируют производить безналичные расчеты. Аналогичная ситуация с РРО и POS-терминалом: не всем предпринимателям нужно выдавать чеки и принимать карточные переводы, однако выборка таких представителей бизнеса очень небольшая.

Учет доходов можно вести любым удобным способом, например, с помощью таблиц в Google. Сейчас нет требования регистрировать книгу в ГНС, но желательно вести ее самостоятельно.

Первичные документы для ФЛП на едином налоге могут включать договор аренды помещения, накладные на покупку товара, акты предоставленных услуг, договоры на сотрудничество и прочее. Все зависит от деятельности предпринимателя.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кому нельзя работать без регистратора расчетных операций. Установить РРО должны ФЛП 2-4 группы, предприниматели на общей системе налогообложения, некоторые продавцы товаров в интернете и т.д. Мы разобрались, как не наткнуться на большой штраф в 2026 году.

Также Новини.LIVE рассказывали о главных финансовых нововведениях в сентябре. Во-первых, Национальный банк выпустит купюры гривны номиналом 2 000 грн. Во-вторых, для ФЛП и юридических лиц будут действовать новые лимиты на переводы. В-третьих, стартует обновленная грантовая программа "Власна справа".