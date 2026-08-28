РРО для предпринимателей в сентябре: кому точно нужен и какие штрафы за нарушение

Оплата картой через терминал. Фото: Pexels

При расчете с клиентами предприниматели должны выдать фискальный чек. Для этого используют специальный прибор — РРО/ПРРО. Для многих представителей бизнеса в Украине регистратор обязателен, а штрафы за его отсутствие достигают больших размеров. Мы разобрались, кому точно понадобится РРО по состоянию на сентябрь 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

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Кто должен установить РРО/ПРРО

Украинское законодательство утвердило простое правило: при осуществлении расчетных операций необходимо применять РРО. Речь идет о приеме наличных денег от покупателей, оплате платежными картами по месту реализации товаров/услуг, выдаче денег за возвращенный продукт.

Обязанность установить регистратор расчетных операций распространяется на:

ФЛП 2, 3 и 4 группы (есть исключения);

ФЛП и юридических лиц на общей системе налогообложения;

ФЛП, получающих доход в виде налички (кроме 1 группы);

предпринимателей, продающих товары в интернете с обналичиванием через курьера или почтового оператора.

Отдельно следует выделить платежи, осуществление которых налагает обязательство использовать РРО:

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офлайн эквайринг (картой через POS-терминал);

эквайринг на сайте (через платежные системы LiqPay, RozetkaPay, NovaPay, EasyPay, City24 и т.п.);

оплата по QR-коду (если реквизиты ведут на эквайринг);

оплата на банковскую ключ-карту без автоматической переадресации на реквизиты IBAN;

оплата в кредит или по частям.

Отсутствие РРО и невыдача фискальных чеков чревата суровыми финансовыми санкциями. Предприниматели будут вынуждены заплатить 100% от стоимости товаров/услуг, проданных или предоставленных без регистратора. При повторном нарушении штраф увеличивается до 150%.

Кому не нужен РРО в 2026 году

Есть немало исключений, о которых следует знать перед установкой РРО. Без чеков могут обойтись ФЛП, которые принимают средства на банковский счет по реквизитам IBAN, предоставляют услуги через дистанционные каналы обслуживания, получают наложенный платеж через Укрпошту или находятся на 1 группе упрощенной системы.

Также кассовый аппарат не понадобится ФЛП, торгующим продуктами собственного производства, лотерейными билетами, проездными документами, товарами в киосках (газеты, журналы, почтовые марки), продовольственными/промышленными продуктами на рынке за наличные.

При этом есть важный нюанс: прием оплаты по реквизитам IBAN должен происходить через веб-банкинг, терминалы обслуживания или кассы. Если получать средства через небанковские терминалы, использующие транзитные счета, это считается расчетной операцией, требующей фискализации.

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