РРО для підприємців у вересні: кому точно потрібен і які штрафи за порушення

Оплата карткою через термінал. Фото: Pexels

Під час розрахунку з клієнтами підприємці повинні видати фіскальний чек. Для цього використовують спеціальний прилад — РРО/ПРРО. Для багатьох представників бізнесу в Україні реєстратор є обов’язковим, а штрафи за його відсутність сягають великих розмірів. Ми розібралися, кому точно знадобиться РРО станом на вересень 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

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Хто повинен встановити РРО/ПРРО

Українське законодавство затвердило просте правило: в разі здійснення розрахункових операцій необхідно застосовувати РРО. Йдеться про приймання готівки від покупців, оплату платіжними картками тощо за місцем реалізації товарів/послуг, видачу коштів за повернутий продукт.

Обов’язок встановити реєстратор розрахункових операцій поширюється на:

ФОП 2, 3 та 4 групи (є винятки);

ФОП та юридичних осіб на загальній системі оподаткування;

ФОП, які отримують дохід у вигляді готівки (крім 1 групи);

підприємців, які продають товари в інтернеті з отриманням готівки через кур’єра або поштового оператора.

Окремо слід виділити платежі, здійснення яких накладає зобов’язання використовувати РРО:

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офлайн еквайринг (карткою через POS-термінал);

еквайринг на сайті (через платіжні системи LiqPay, RozetkaPay, NovaPay, EasyPay, City24 тощо);

оплата за QR-кодом (якщо реквізити ведуть на еквайринг);

оплата на банківську ключ-карту без автоматичного переадресування на реквізити IBAN;

оплата в кредит або частинами.

Відсутність РРО та невидача фіскальних чеків загрожує суворими фінансовими санкціями. Підприємці будуть змушені заплатити 100% від вартості товарів/послуг, проданих або наданих без реєстратора. В разі повторного порушення штраф збільшується до 150%.

Кому не потрібен РРО у 2026 році

Існує чимало винятків, про які варто знати перед встановленням РРО. Без чеків можуть обійтися ФОПи, які приймають кошти на банківський рахунок за реквізитами IBAN, надають послуги через дистанційні канали обслуговування, отримують післяплату через Укрпошту або перебувають на 1 групі спрощеної системи.

Також касовий апарат не знадобиться ФОП, які торгують продуктами власного виробництва, лотерейними квитками, проїзними документами, товарами в кіосках (газети, журнали, поштові марки), продовольчими/промисловими продуктами на ринку за готівку.

При цьому є важливий нюанс: приймання оплати за реквізитами IBAN має відбуватися через веббанкінг, термінали обслуговування або каси. Якщо отримувати кошти через небанківські термінали, які використовують транзитні рахунки — це вважається розрахунковою операцією, яка вимагає фіскалізації.

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