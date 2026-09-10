Налоги для ФЛП в сентябре: как платить с наименьшей комиссией и экономить

Мужчина и женщина работают за компьютером. Фото: zak.tax.gov.ua

Украинские предприниматели ежемесячно или ежеквартально платят деньги в государственный бюджет. Налоги для ФЛП предусматривают не только общую сумму финансового обязательства, но и комиссию за выполнение платежа. В некоторых случаях процент достаточно велик и требует дополнительных затрат. Мы разобрались, как ФЛП сэкономить на уплате налогов в сентябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую комиссию принимают банки и небанковские финансовые учреждения за начисление налогов.

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Комиссия в Дії и банках Украины

Популярным среди ФЛП вариантом уплаты налогов является мобильное приложение "Дія". Там удобно отслеживать конечные сроки исполнения обязательств и следить за суммами. К примеру, если использовать Дію для начисления единого социального взноса за квартал (5 707,02 грн), придется отдать еще 74 грн комиссии.

Другой распространенный способ отправить средства в государственный бюджет — через онлайн-банкинг. Нужно смотреть на актуальные процентные ставки, чтобы не переплатить. К примеру, комиссия в ПриватБанке находится на уровне 1%, а максимальная сумма не может превысить 200 грн. В то же время monobank вообще не взимает плату с клиентов.

Какая комиссия для платежей через финучреждения

Используя Электронный кабинет плательщика на портале ГНС для покрытия обязательств по единому налогу, военному сбору и ЕСВ, можно видеть все суммы, штрафы и даже задолженности. В разделе "Состояние расчетов с бюджетом" предоставляется доступ к оплате через системы электронных платежей.

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По состоянию на сентябрь 2026 комиссия этих систем равна (для справедливого сравнения мы вписали стандартную сумму ЕСВ 5 707,02 грн):

GooglePay — 85 грн;

Portmone — 1,5% (не менее 5 грн);

GoPay — 1,8% (минимум 9 грн);

iPay — 120 грн.

Как видно, дополнительные расходы немаленькие. Для ФЛП на 3 группе, уплачивающих 5% единого налога с дохода за квартал, конечный размер платежа может оказаться чрезмерным. Перечень минусов также включает отсутствие истории переводов, которая понадобится для возврата средств или перевода на другой счет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что обязательно следует сделать после регистрации ФЛП. Новосозданным предпринимателям советуют сразу сформировать пакет из основных документов и открыть банковский счет. Плюс необходимо вести учет доходов в произвольной форме во избежание проблем с налоговой.

Также Новини.LIVE рассказывали, что грозит украинцам за неуплату единого социального взноса. Закон предусматривает взыскание штрафа в размере 20% от суммы задолженности. Дополнительно начисляется пеня, которую придется закрыть параллельно со штрафной санкцией.