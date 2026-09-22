Податки з подарунків у 2027 році: як може змінитися максимальна сума для пільги

Калькулятор і телефон у руках. Фото: Pexels

В Україні планують підвищити мінімальну зарплату з 1 січня 2027 року. Цей показник впливає на розрахунок багатьох виплат, податків, штрафних санкцій та інших платежів. Якщо МЗП зміниться, відбудеться перерахунок ліміту вартості подарунків, у межах якого отримувач не сплачує податки. Ми розібралися, до чого слід готуватися українцям у разі підвищення мінімальної зарплати.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс України.

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Як зміниться ліміт вартості подарунків

Наші громадяни повинні декларувати подарунки і сплачувати з них податки в разі перевищення встановленого ліміту вартості. Згідно зі статтею 165 ПКУ, фінансове зобов’язання не поширюється на предмети і товари в частині, що не виходить за межі 25% МЗП, встановленої на 1 січня звітного року.

Станом на 2026-й йдеться про суму 2 161,75 грн, оскільки мінімальна зарплата дорівнює 8 647 грн. Однак у законопроєкті № 16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік" прописали підвищення соціальних стандартів — МЗП хочуть встановити на рівні 9 546 грн.

Тоді ліміт вартості неоподатковуваних подарунків також збільшиться — до 2 386,50 грн. Важливе уточнення: це правило не застосовується до грошових надходжень, всі виплати потрібно декларувати на загальних підставах незалежно від суми, отриманої в подарунок.

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Які податки сплачують українці

Виділяють три варіанти оподаткування залежно від особи дарувальника:

0% — від близьких родичів (батьків, дітей, чоловіка, дружини, братів, сестер тощо);

5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору — від далеких родичів або сторонніх осіб;

18% ПДФО та 5% ВЗ — від нерезидентів України.

Як видно, можна отримати дорогий подарунок від члена сім’ї без вимоги сплатити податки. При цьому зберігається зобов’язання декларувати товар, якщо його вартість перевищує неоподатковуваний ліміт (2 161,75 грн у 2026 році).

Терміни виконання законодавчої норми стандартні: треба подати декларацію в контролюючий орган до 1 травня за попередній рік і заплатити кошти в державний бюджет до 1 серпня. На практиці мало хто дотримується правил, а Державна податкова служба не відслідковує кожного порушника.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що внаслідок підвищення мінімальної та середньої зарплати в Україні роботодавці платитимуть більше податків. Ставки залишаться на попередньому рівні, проте суми зростуть. Наприклад, зміниться мінімальний єдиний соціальний внесок, який становить 22% від МЗП.

Також Новини.LIVE розповідали, чи може зарплата вчителя стати меншою з 1 вересня 2026 року. Уряд змінив підхід до оплати праці, скасувавши розрахунок за Єдиною тарифною сіткою. Це викликало питання, чи не призведе нововведення до зниження доходів педагогів.