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Головна Економіка Чи може зарплата вчителя стати меншою з 1 вересня: в МОН дали роз’яснення

Чи може зарплата вчителя стати меншою з 1 вересня: в МОН дали роз’яснення

Ua ru
17 вересня 2026 15:05
Зарплати вчителів за новими правилами з 1 вересня: чи може сума стати меншою
Гроші в руках і калькулятор. Фото: УНІАН

В Україні змінили підхід до розрахунку зарплати вчителів з 1 вересня 2026 року. Тепер посадовий оклад не залежить від Єдиної тарифної сітки, а визначається шляхом множення коефіцієнта на базову величину. З огляду на нововведення деяких педагогів хвилює питання, чи може сума виплати після переходу на інших механізм зменшитися, і що робити в такому випадку.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство освіти та науки України.

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Чи може зарплата стати меншою з 1 вересня

Запроваджений механізм гарантує педагогічним працівникам, які перейдуть на нові умови, збільшену заробітну плату з 1 вересня 2026 року. Щоб посадовий оклад вчителів точно виріс після відмови від розрахунку за Єдиною тарифною сіткою, відбулися зміни в нарахуванні доплат:

  • надбавка за престижність праці у школах, які фінансуються з державного бюджету, обов’язково встановлюється на рівні 20%;
  • доплату за роботу в несприятливих умовах — 2 600 грн — включили в оклад.

Якщо орган місцевого самоврядування не ухвалить рішення про перехід закладу освіти на нові умови з 1 січня 2027 року, а постанова № 1749 про підвищення посадових окладів за ЄТС на 40% втратить чинність, працівникам передбачені такі гарантії:

"Якщо розмір зарплати педагога без урахування премій виявиться нижчим, ніж був до переходу, працівникові виплачують різницю між попереднім і новим розміром зарплати".

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Ця норма захищає вчителів, які мали додаткові коефіцієнти підвищення за Єдиною тарифною сіткою (наприклад, педагогічні працівники надавачів соціальних послуг), але втратили їх після запровадження нової системи. Водночас у МОН наголосили, що гарантія стосується саме порівняння доходу за старими та новими умовами.

Від чого залежить зарплата вчителя

Після скасування ЄТС на кінцеві виплати українським педагогам впливають такі фактори:

  • кваліфікація;
  • педагогічний стаж;
  • навантаження;
  • додаткова педагогічна робота;
  • надбавки і доплати, на які має право конкретний працівник.

Посадовий оклад із 1 вересня підвищили на 20%, тобто зросла база, від якої обчислюють інші фінансові нарахування, наприклад, надбавку за престижність праці чи вислугу років. Передбачається, що мінімальний дохід вчителя становитиме близько 16 600 грн і може доходити до 37 000 грн (з урахуванням податків).

Раніше Новини.LIVE писали, які надбавки і доплати зберегли для вчителів з 1 вересня 2026 року. Мінімальну надбавку за престижність праці встановили на рівні 20% замість 5% для педагогів у школах. А доплату за роботу в несприятливих умовах включили в посадовий оклад.

Також Новини.LIVE розповідали, яким буде мінімальний посадовий оклад директора школи з 1 вересня. Залежно від коефіцієнту, який встановлюють відповідно до кількості учнів у школі, суми коливаються у діапазоні 18 198-19 931 грн. Додатково передбачені різноманітні надбавки.

вчителі МОН доходи школа зарплата
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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