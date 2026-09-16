Зміни для вчителів у надбавках і доплатах: на що варто розраховувати з 1 вересня

Вчителька розмовляє зі школярами. Фото: УНІАН

З 1 вересня 2026 року в Україні змінилися правила нарахування зарплати вчителям. Замість визначення посадового окладу за Єдиною тарифною сіткою почали використовувати спеціальні коефіцієнти за посадою та базову величину. Оновлення зачепило навіть додаткові надбавки до доходу педагогічних працівників.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів № 1078.

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Головні зміни у надбавках вчителям

По-перше, новий механізм передбачає включення доплати за роботу в несприятливих умовах розміром 2 600 грн (з урахуванням податків і зборів) до посадового окладу. Тобто окремої виплати більше немає, що дало фінансову підтримку працівникам закладів позашкільної, дошкільної, професійної та фахової передвищої освіти.

При цьому для педагогів у школах, що працюють очно на прифронтових територіях і в прикордонних областях, ввели окрему доплату 2 600 грн за рахунок субвенції з державного бюджету. Нагадаємо, до 1 вересня вчителі там отримували 5 200 грн (до стягнення податків і зборів). Тобто фактично у фінансовому забезпеченні нічого не змінилося.

По-третє, обов'язкова надбавка за престижність праці встановлена на мінімальному рівні 20%. Раніше працівникам у школах могли затвердити цю доплату в розмірі щонайменше 5%. Конкретний відсоток у межах дозволеного діапазону затверджує директор закладу освіти або керівник відповідного органу місцевого самоврядування.

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Інші надбавки і доплати для вчителів

Перелік доступних надбавок доволі широкий. Станом на вересень 2026 року педагогічні працівники залежно від індивідуальних обставин можуть розраховувати на такі підвищення посадового окладу:

за педагогічне звання — старший вчитель (10%) або вчитель-методист (15%);

за роботу на території населеного пункту, якому надали статус гірського — 25%;

за класне керівництво — від 20% до 25%;

за завідування кабінетом — 10-15%;

за завідування майстернями і класами інформатики — 15-20%;

за обслуговування комп'ютерної техніки — 10-15%;

за перевірку навчальних робіт у початкових класах — 15%;

за перевірку робіт з мови та літератури — 20%;

за перевірку робіт із математики — 15%;

за перевірку робіт з іноземної мови або креслення — 10%;

за роботу в інклюзивних класах — 20%;

за успішне проходження сертифікації — 20%;

за почесне звання — "народний" (40%) або "заслужений" (20%);

за знання та використання іноземної мови — від 10% до 25%;

за високі досягнення у праці, особливо важливу роботу, складність і напруженість — до 50%;

за вчене звання — професора (до 33%) або доцента (до 25%);

за науковий ступінь — доктора наук (до 25%) або доктора філософії (до 15%);

за нічну роботу та за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, суміщення професій, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт — до 50%;

за вислугу років — від 10% до 30%.

Після переходу на новий механізм оплати праці найменший дохід вчителя в Україні становитиме 16 600 грн до вирахування податків і зборів. На руки педагоги отримають у вересні 2026 року щонайменше 12 800 грн — мінус 18% ПДФО та 5% військового збору.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, на яку зарплату розраховувати директору школи з 1 вересня 2026 року. Якщо помножити мінімальний коефіцієнт на базову величину 28 885 грн, вийде сума на рівні 18 198 грн. Це розмір окладу для директора закладу освіти з кількістю учнів до 300 осіб.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні можуть змінити правила нарахування зарплати. Згідно з проєктом нового Трудового кодексу, мінімальний дохід хочуть визначати як відсоток від середньої зарплати по країні за видами економічної діяльності. Цим займеться Кабінет Міністрів.