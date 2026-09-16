Изменения в надбавках и доплатах для учителей: на что стоит рассчитывать с 1 сентября

Учительница разговаривает со школьниками. Фото: УНИАН

С 1 сентября 2026 года в Украине изменились правила начисления зарплаты учителям. Вместо определения должностного оклада по Единой тарифной сетке стали использовать специальные коэффициенты по должности и базовую величину. Изменения коснулись даже дополнительных надбавок к доходу педагогических работников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров № 1078.

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Основные изменения в надбавках учителям

Во-первых, новый механизм предусматривает включение доплаты за работу в неблагоприятных условиях в размере 2 600 грн (с учетом налогов и сборов) в должностной оклад. То есть отдельной выплаты больше нет, что обеспечило финансовую поддержку сотрудникам учреждений внешкольного, дошкольного, профессионального и предвузовского образования.

При этом для педагогов в школах, работающих очно на прифронтовых территориях и в приграничных областях, ввели отдельную доплату в размере 2 600 грн за счет субвенции из государственного бюджета. Напомним, до 1 сентября учителя там получали 5 200 грн (до удержания налогов и сборов). То есть фактически в финансовом обеспечении ничего не изменилось.

В-третьих, обязательная надбавка за престижность труда установлена на минимальном уровне 20%. Ранее работникам школ могли утвердить эту доплату в размере не менее 5%. Конкретный процент в пределах разрешенного диапазона утверждает директор учебного заведения или руководитель соответствующего органа местного самоуправления.

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Другие надбавки и доплаты для учителей

Перечень доступных надбавок довольно широкий. По состоянию на сентябрь 2026 года педагогические сотрудники в зависимости от индивидуальных обстоятельств могут рассчитывать на такие повышения должностного оклада:

за педагогическое звание — старший учитель (10%) или учитель-методист (15%);

за работу на территории населенного пункта, которому предоставили статус горного — 25%;

за классное руководство — от 20% до 25%;

за заведование кабинетом — 10-15%;

за заведование мастерскими и классами информатики — 15-20%;

за обслуживание компьютерной техники — 10-15%;

за проверку учебных работ в начальных классах — 15%;

за проверку работ по языку и литературе — 20%;

за проверку работ по математике — 15%;

за проверку работ по иностранному языку или черчению— 10%;

за работу в инклюзивных классах — 20%;

за успешное прохождение сертификации — 20%;

за почетное звание — "народный" (40%) или "заслуженный" (20%);

за знание и использование иностранного языка — от 10% до 25%;

за высокие достижения в труде, особенно важную работу, сложность и напряженность — до 50%;

за ученое звание — профессора (до 33%) или доцента (до 25%);

за научную степень — доктора наук (до 25%) или доктора философии (до 15%);

за ночную работу и за исполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника, совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема работ — до 50%;

за выслугу лет — от 10% до 30%.

После перехода на новый механизм оплаты труда минимальный доход учителя в Украине составит 16 600 грн до вычета налогов и сборов. На руки педагоги получат в сентябре 2026 года не менее 12 800 грн — после вычетом 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, на какую зарплату может рассчитывать директор школы с 1 сентября 2026 года. Если умножить минимальный коэффициент на базовую величину 28 885 грн, получится сумма на уровне 18 198 грн. Это размер оклада директора учебного заведения с количеством учеников до 300 человек.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине могут изменить правила начисления зарплаты. Согласно проекту нового Трудового кодекса, минимальный доход хотят определять как процент от средней зарплаты по стране по видам экономической деятельности. Этим займется Кабинет Министров.