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Главная Экономика Как может вырасти зарплата учителя: все надбавки и доплаты с 1 сентября

Как может вырасти зарплата учителя: все надбавки и доплаты с 1 сентября

Ua ru
16 сентября 2026 11:10
Изменения в надбавках и доплатах для учителей: на что стоит рассчитывать с 1 сентября
Учительница разговаривает со школьниками. Фото: УНИАН

С 1 сентября 2026 года в Украине изменились правила начисления зарплаты учителям. Вместо определения должностного оклада по Единой тарифной сетке стали использовать специальные коэффициенты по должности и базовую величину. Изменения коснулись даже дополнительных надбавок к доходу педагогических работников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров № 1078.

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Основные изменения в надбавках учителям

Во-первых, новый механизм предусматривает включение доплаты за работу в неблагоприятных условиях в размере 2 600 грн (с учетом налогов и сборов) в должностной оклад. То есть отдельной выплаты больше нет, что обеспечило финансовую поддержку сотрудникам учреждений внешкольного, дошкольного, профессионального и предвузовского образования.

При этом для педагогов в школах, работающих очно на прифронтовых территориях и в приграничных областях, ввели отдельную доплату в размере 2 600 грн за счет субвенции из государственного бюджета. Напомним, до 1 сентября учителя там получали 5 200 грн (до удержания налогов и сборов). То есть фактически в финансовом обеспечении ничего не изменилось.

В-третьих, обязательная надбавка за престижность труда установлена на минимальном уровне 20%. Ранее работникам школ могли утвердить эту доплату в размере не менее 5%. Конкретный процент в пределах разрешенного диапазона утверждает директор учебного заведения или руководитель соответствующего органа местного самоуправления.

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Другие надбавки и доплаты для учителей

Перечень доступных надбавок довольно широкий. По состоянию на сентябрь 2026 года педагогические сотрудники в зависимости от индивидуальных обстоятельств могут рассчитывать на такие повышения должностного оклада:

  • за педагогическое звание — старший учитель (10%) или учитель-методист (15%);
  • за работу на территории населенного пункта, которому предоставили статус горного — 25%;
  • за классное руководство — от 20% до 25%;
  • за заведование кабинетом — 10-15%;
  • за заведование мастерскими и классами информатики — 15-20%;
  • за обслуживание компьютерной техники — 10-15%;
  • за проверку учебных работ в начальных классах — 15%;
  • за проверку работ по языку и литературе — 20%;
  • за проверку работ по математике — 15%;
  • за проверку работ по иностранному языку или черчению— 10%;
  • за работу в инклюзивных классах — 20%;
  • за успешное прохождение сертификации — 20%;
  • за почетное звание — "народный" (40%) или "заслуженный" (20%);
  • за знание и использование иностранного языка — от 10% до 25%;
  • за высокие достижения в труде, особенно важную работу, сложность и напряженность — до 50%;
  • за ученое звание — профессора (до 33%) или доцента (до 25%);
  • за научную степень — доктора наук (до 25%) или доктора философии (до 15%);
  • за ночную работу и за исполнение обязанностей временно отсутствующего сотрудника, совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема работ — до 50%;
  • за выслугу лет — от 10% до 30%.

После перехода на новый механизм оплаты труда минимальный доход учителя в Украине составит 16 600 грн до вычета налогов и сборов. На руки педагоги получат в сентябре 2026 года не менее 12 800 грн — после вычетом 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, на какую зарплату может рассчитывать директор школы с 1 сентября 2026 года. Если умножить минимальный коэффициент на базовую величину 28 885 грн, получится сумма на уровне 18 198 грн. Это размер оклада директора учебного заведения с количеством учеников до 300 человек.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине могут изменить правила начисления зарплаты. Согласно проекту нового Трудового кодекса, минимальный доход хотят определять как процент от средней зарплаты по стране по видам экономической деятельности. Этим займется Кабинет Министров.

учителя школа надбавки доплаты зарплата
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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