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Главная Экономика Может ли зарплата учителя уменьшиться с 1 сентября: в МОН дали разъяснения

Может ли зарплата учителя уменьшиться с 1 сентября: в МОН дали разъяснения

Ua ru
17 сентября 2026 15:05
Зарплаты учителей по новым правилам с 1 сентября: может ли сумма уменьшиться
Деньги в руках и калькулятор. Фото: УНИАН

В Украине изменили подход к расчету зарплаты учителей с 1 сентября 2026 года. Теперь должностной оклад не зависит от Единой тарифной сетки, а определяется путем умножения коэффициента на базовую величину. В связи с нововведением некоторых педагогов беспокоит вопрос: может ли сумма выплаты после перехода на новый механизм уменьшиться, и что делать в таком случае.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Может ли зарплата уменьшиться с 1 сентября

Введенный механизм гарантирует педагогическим сотрудникам, которые перейдут на новые условия, увеличенную заработную плату с 1 сентября 2026 года. Чтобы должностной оклад учителей точно вырос после отказа от расчета по Единой тарифной сетке, произошли изменения в начислении доплат:

  • надбавка за престижность труда в школах, финансируемых из государственного бюджета, обязательно устанавливается на уровне 20%;
  • доплату за работу в неблагоприятных условиях — 2 600 грн — включили в оклад.

Если орган местного самоуправления не примет решение о переходе учебного заведения на новые условия с 1 января 2027 года, а постановление № 1749 о повышении должностных окладов по ЕТС на 40% утратит силу, работникам предусмотрены такие гарантии:

"Если размер зарплаты педагога без учета премий окажется ниже, чем был до перехода, сотруднику выплачивают разницу между прежним и новым размером зарплаты".

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Эта норма защищает учителей, у которых были дополнительные коэффициенты повышения по Единой тарифной сетке (например, педагогические работники предоставителей социальных услуг), но которые лишились их после введения новой системы. В МОН подчеркнули, что гарантия касается именно сравнения дохода по старым и новым условиям.

От чего зависит зарплата учителя

После отмены ЕТС на итоговые выплаты украинским педагогам влияют такие факторы:

  • квалификация;
  • педагогический стаж;
  • рабочая нагрузка;
  • дополнительная педагогическая работа;
  • надбавки и доплаты, на которые имеет право конкретный сотрудник.

Должностной оклад с 1 сентября повысили на 20%, то есть увеличилась база, от которой рассчитываются другие финансовые начисления, например, надбавка за престижность труда или стаж работы. Предполагается, что минимальный доход учителя составит около 16 600 грн и может достигать 37 000 грн (с учетом налогов).

Ранее Новини.LIVE сообщали, какие надбавки и доплаты сохранили для учителей с 1 сентября 2026 года. Минимальную надбавку за престижность труда установили на уровне 20% вместо 5% для педагогов в школах. А доплату за работу в неблагоприятных условиях включили в должностной оклад.

Также Новини.LIVE рассказывали, каким будет минимальный должностной оклад директора школы с 1 сентября. В зависимости от коэффициента, устанавливаемого в соответствии с количеством учеников в школе, суммы колеблются в диапазоне 18 198-19 931 грн. Дополнительно предусмотрены различные надбавки.

учителя МОН доходы школа зарплата
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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