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Головна Економіка Мінімальна зарплата з 1 січня 2027 року: якою може бути сума "на руки"

Мінімальна зарплата з 1 січня 2027 року: якою може бути сума "на руки"

Ua ru
17 вересня 2026 07:22
Мінімальна зарплата на руки з 1 січня: скільки можуть отримувати українці після податків
Купюри гривні в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні готуються переглянути соціальні стандарти, зокрема затвердити нові суми мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму на 2027 рік. В такому разі зміняться інші важливі фінансові показники, які розраховують через МЗП або ПМ. Не завадить дізнатися, який дохід держава гарантує працівникам "на руки", після стягнення обов’язкових податків і зборів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на законопроєкт №16000 "Про Державний бюджет України на 2027 рік".

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Мінімальна зарплата "на руки"

Згідно з документом, опублікованим на сайті Верховної Ради 15 вересня, мінімальну зарплату хочуть встановити на рівні 9 546 грн з 1 січня 2027 року. Якщо народні депутати ухвалять позитивне рішення, показник зросте на 10,4% — з 8 647 грн у 2026 році.

Однак не варто забувати, що суму мінімальної зарплати завжди вказують до вирахування податків. Закон вимагає від українців сплачувати в бюджет 18% ПДФО та 5% військового збору. Тобто "на руки" працівники будуть отримувати на 23% менше, а саме:

  • ПДФО: 9 546 грн х 18% = 1 718,28 грн;
  • військовий збір: 9 546 грн х 5% = 477,3 грн.

Загальний розмір зменшення може становити приблизно 2 195,58 грн, а мінімальна зарплата "на руки" — 7 350,42. Водночас якщо людина скористається податковою соціальною пільгою (мають право визначені категорії осіб), то виплата буде більшою, оскільки доведеться заплатити менше податків.

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Нові ставки податку з 2027 року

Раніше ми розповідали, що оновлення соціальних стандартів вплине на податкові ставки для ФОП на спрощеній системі, оскільки вони регулярно сплачують фіксовані відсотки від розміру МЗП і ПМ. Ми розрахували, скільки доведеться витрачати фізичним особам-підприємцям у разі підвищення цих показників.

ФОП 1 групи:

  • єдиний податок — 369,10 грн замість 332,80 грн (10% від прожиткового мінімуму);
  • військовий збір — 954,60 грн замість 864,70 грн (10% від мінімальної зарплати);
  • єдиний соціальний внесок — 2 100,12 грн замість 1 902,34 грн (22% від МЗП).

ФОП 2 групи:

  • єдиний податок — 1 909,20 грн замість 1 729,40 грн (20% від МЗП);
  • військовий збір — 954,60 грн замість 864,70 грн (10% від МЗП);
  • єдиний соціальний внесок — 2 100,12 грн замість 1 902,34 грн (22% від МЗП).

Представники 1 групи будуть сплачувати до 3 423,82 грн щомісяця, а ФОПи 2 групи — до 4 963,92 грн. Варто зауважити, що вказані показники не затверджені — проєкт Держбюджету-2027 перебуває на розгляді Верховної Ради.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яким може стати прожитковий мінімум у 2027 році. В проєкті Держбюджету прописали суму 3 691 грн для працездатних осіб і 3 559 грн у розрахунку на одну людину. Якщо показники затвердять, відбудеться підвищення приблизно на 10,9%.

Також Новини.LIVE розповідали про мінімальну зарплату в Польщі станом на вересень 2026 року. Люди похилого віку отримують від 1 978,49 злотих брутто (близько 23 500 грн). Українці мають право на виплати за кордоном, якщо досягли пенсійного віку та сплачували страхові внески.

держбюджет виплати податки мінімальна зарплата працівники
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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