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Главная Экономика Минимальная зарплата с 1 января 2027 года: какой может быть сумма "на руки"

Минимальная зарплата с 1 января 2027 года: какой может быть сумма "на руки"

Ua ru
17 сентября 2026 07:22
Минимальная зарплата на руки с 1 января: сколько могут получать украинцы после налогов
Купюры гривны в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине готовятся пересмотреть социальные стандарты, в частности утвердить новые размеры минимальной зарплаты и прожиточного минимума на 2027 год. В таком случае изменятся и другие важные финансовые показатели, которые рассчитываются на основе МЗП или ПМ. Не помешает узнать, какой доход государство гарантирует работникам "на руки" после уплаты обязательных налогов и сборов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на законопроект № 16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год".

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Минимальная зарплата "на руки"

Согласно документу, опубликованному на сайте Верховной Рады 15 сентября, минимальную зарплату планируют установить на уровне 9 546 грн с 1 января 2027 года. Если народные депутаты примут положительное решение, показатель вырастет на 10,4% — с 8 647 грн в 2026 году.

Однако не стоит забывать, что сумма минимальной зарплаты всегда указывается до вычета налогов. Закон обязывает украинцев уплачивать в бюджет 18% НДФЛ и 5% военного сбора. То есть "на руки" сотрудники будут получать на 23% меньше, а именно:

  • НДФЛ: 9 546 грн × 18% = 1 718,28 грн;
  • военный сбор: 9 546 грн × 5% = 477,3 грн.

Общий размер уменьшения может составить примерно 2 195,58 грн, а минимальная зарплата "на руки" — 7 350,42. В то же время, если человек воспользуется налоговой социальной льготой (право имеют определенные категории лиц), то выплата будет больше, поскольку придется заплатить меньше налогов.

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Новые ставки налога с 2027 года

Ранее мы рассказывали, что обновление социальных стандартов повлияет на налоговые ставки для ФЛП на упрощенной системе, поскольку они регулярно уплачивают фиксированные проценты от размера МЗП и ПМ. Мы рассчитали, сколько придется тратить физическим лицам-предпринимателям в случае повышения этих показателей.

ФПЛ 1 группы:

  • единый налог — 369,10 грн вместо 332,80 грн (10% от прожиточного минимума);
  • военный сбор — 954,60 грн вместо 864,70 грн (10% от минимальной зарплаты);
  • единый социальный взнос — 2 100,12 грн вместо 1 902,34 грн (22% от МЗП).

ФЛП 2 группы:

  • единый налог — 1 909,20 грн вместо 1 729,40 грн (20% от МЗП);
  • военный сбор — 954,60 грн вместо 864,70 грн (10% от МЗП);
  • единый социальный взнос — 2 100,12 грн вместо 1 902,34 грн (22% от МЗП).

Представители 1 группы будут платить до 3 423,82 грн ежемесячно, а ФЛП 2 группы — до 4 963,92 грн. Стоит отметить, что указанные показатели не утверждены — проект Госбюджета-2027 находится на рассмотрении Верховной Рады.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, каким может стать прожиточный минимум в 2027 году. В проекте Госбюджета прописана сумма 3 691 грн для трудоспособных лиц и 3 559 грн в расчете на одного человека. Если показатели будут утверждены, произойдет повышение примерно на 10,9%.

Также Новини.LIVE рассказывали о минимальной зарплате в Польше по состоянию на сентябрь 2026 года. Пожилые люди получают от 1 978,49 злотых брутто (около 23 500 грн). Украинцы имеют право на выплаты за рубежом, если достигли пенсионного возраста и платили страховые взносы.

госбюджет выплаты налоги минимальная зарплата сотрудники
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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