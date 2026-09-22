Налоги на подарки в 2027 году: как может измениться максимальная сумма для льготы

Калькулятор и телефон в руках. Фото: Pexels

В Украине планируют повысить минимальную зарплату с 1 января 2027 года. Этот показатель влияет на расчет многих выплат, налогов, штрафных санкций и других платежей. Если МЗП изменится, произойдет перерасчет лимита стоимости подарков, в пределах которого получатель не платит налоги. Мы разобрались, к чему следует готовиться украинцам в случае повышения минимальной заработной платы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс Украины.

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Как изменится лимит стоимости подарков

Наши граждане должны декларировать подарки и уплачивать с них налоги в случае превышения установленного лимита стоимости. Согласно статье 165 НКУ, финансовое обязательство не распространяется на предметы и товары в части, которая не превышает 25% МЗП, установленной на 1 января отчетного года.

По состоянию на 2026 год речь идет о сумме 2 161,75 грн, поскольку минимальная зарплата равна 8 647 грн. Однако в законопроекте № 16000 "О Государственном бюджете Украины на 2027 год" предусмотрели повышение социальных стандартов — МЗП хотят установить на уровне 9 546 грн.

Тогда лимит стоимости необлагаемых налогом подарков тоже увеличится — до 2 386,50 грн. Важное уточнение: это правило не распространяется на денежные поступления, все выплаты необходимо декларировать в общем порядке независимо от суммы, полученной в подарок.

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Какие налоги платят украинцы

Выделяют три варианта налогообложения в зависимости от личности дарителя:

0% — от близких родственников (родителей, детей, мужа, жены, братьев, сестер и т. д.);

5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора — от дальних родственников или посторонних лиц;

18% НДФЛ и 5% ВС — от нерезидентов Украины.

Как видно, можно получить дорогой подарок от члена семьи без необходимости уплаты налогов. При этом сохраняется обязанность декларировать товар, если его стоимость превышает необлагаемый лимит (2 161,75 грн в 2026 году).

Сроки выполнения законодательной нормы стандартные: необходимо подать декларацию в контролирующий орган до 1 мая за предыдущий год и уплатить средства в государственный бюджет до 1 августа. На практике мало кто соблюдает правила, а Государственная налоговая служба не отслеживает каждого нарушителя.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что вследствие повышения минимальной и средней зарплаты в Украине работодатели будут платить больше налогов. Ставки останутся на прежнем уровне, однако суммы вырастут. Например, изменится минимальный единый социальный взнос, который составляет 22% от МЗП.

Также Новини.LIVE рассказывали, может ли зарплата учителя уменьшиться с 1 сентября 2026 года. Правительство изменило подход к оплате труда, отменив расчет по Единой тарифной сетке. Это вызвало вопрос, не приведет ли нововведение к снижению доходов педагогов.