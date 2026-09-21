Повышение минимальной зарплаты в Украине ударит по бизнесу: как изменятся расходы работодателей

Конверт с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE

Проект Государственного бюджета на 2027 год предусматривает повышение минимальной заработной платы почти на 1 000 грн — до 9 546 грн. По прогнозам, средняя зарплата в Украине вырастет с 30 000 грн до 34 400 грн. Однако эта инициатива не имеет ничего общего с заботой о благосостоянии населения, а главное бремя ложится на плечи малого и среднего бизнеса.

Об этом в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі" рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ.

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Как изменится минимальная зарплата в 2027 году

Согласно проекту Государственного бюджета, который 15 сентября был опубликован на сайте Верховной Рады, с 1 января 2027 года минимальную заработную плату предлагается установить на уровне 9 546 грн.

Таким образом, по сравнению с 2026 годом, когда минимальная заработная плата составляет 8 647 грн, этот показатель может вырасти на 10,4%. Одновременно средняя заработная плата, по прогнозам, должна увеличиться с 30 000 до 34 400 грн.

Алексей Кущ обратил внимание на другое последствие повышения минимальной зарплаты — увеличение налоговых расходов для предпринимателей.

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"Повышая минимальную заработную плату, правительство фактически вынуждает малый и средний бизнес увеличивать официальную часть заработной платы и платить больше налогов", — пояснил эксперт.

По его словам, в Украине часть зарплаты работников может выплачиваться официально, а часть — неофициально. При этом работодатели нередко устанавливают официальную выплату на уровне минимальной зарплаты. Поэтому ее повышение напрямую влияет и на сумму налогов и взносов, которые уплачивает бизнес.

Сколько будут платить ФЛП в 2027 году

Изменение социальных стандартов повлияет и на налоговые платежи предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Это связано с тем, что часть ставок для ФЛП рассчитывается в зависимости от прожиточного минимума или минимальной заработной платы.

Если предложенные показатели будут утверждены, для ФЛП 1-й группы ежемесячные платежи составят:

единый налог — 369,10 грн вместо 332,80 грн, или 10% от прожиточного минимума;

военный сбор — 954,60 грн вместо 864,70 грн, или 10% от МЗП;

единый социальный взнос — 2 100,12 грн вместо 1 902,34 грн, или 22% от минимальной зарплаты.

Для ФЛП 2-й группы суммы будут следующими:

единый налог — 1 909,20 грн вместо 1 729,40 грн, или 20% от МЗП;

военный сбор — 954,60 грн вместо 864,70 грн, или 10% от минимальной заработной платы;

единый социальный взнос — 2 100,12 грн вместо 1 902,34 грн, или 22% от МЗП.

В результате предприниматели 1-й группы могут платить до 3 423,82 грн в месяц, а индивидуальные предприниматели 2-й группы — до 4 963,92 грн.

В то же время указанные суммы пока не являются окончательными. Проект Государственного бюджета Украины на 2027 год в настоящее время находится на рассмотрении Верховной Рады, поэтому показатели могут измениться при принятии документа.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине могут изменить правила начисления и выплаты зарплат. Новый проект Трудового кодекса предусматривает иной подход к определению минимальной заработной платы. Он также содержит новые требования к системе оплаты труда и больше информации для работников о начислениях.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что индексацию зарплат работников в Украине обнулят. Она будет происходить по механизму, который применялся в течение предыдущих лет военного положения. При этом новый расчет инфляции начнется с января 2027 года.