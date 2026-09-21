Підвищення мінімальної зарплати в Україні вдарить по бізнесу: як зміняться витрати роботодавців

Конверт з грошима в руках. Фото: Новини.LIVE

Проєкт Державного бюджету на 2027 рік передбачає підвищення мінімальної заробітної плати майже на 1 000 грн — до 9 546 грн. За прогнозами, середня зарплата в Україні зросте з 30 000 грн до 34 400 грн. Однак ця ініціатива не має нічого спільного з турботою про добробут населення, а головний тягар лягає на плечі малого та середнього бізнесу.

Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" пояснив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

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Як зміниться мінімальна зарплата у 2027 році

Згідно з проєктом Державного бюджету, який 15 вересня оприлюднили на сайті Верховної Ради, з 1 січня 2027 року мінімальну заробітну плату пропонують встановити на рівні 9 546 грн.

Таким чином, порівняно з 2026 роком, коли МЗП становить 8 647 грн, показник може зрости на 10,4%. Одночасно середня заробітна плата, за прогнозами, має збільшитися з 30 000 до 34 400 грн.

Олексій Кущ звернув увагу на інший наслідок підвищення мінімальної зарплати — збільшення податкових витрат для підприємців.

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"Збільшуючи мінімальну заробітну плату, уряд фактично примушує малий і середній бізнес збільшувати офіційну частину заробітної плати й платити більше податків", — пояснив експерт.

За його словами, в Україні частина зарплати працівників може виплачуватися офіційно, а частина — неофіційно. При цьому роботодавці нерідко встановлюють офіційну виплату на рівні мінімальної зарплати. Тому її підвищення безпосередньо впливає і на суму податків та внесків, які сплачує бізнес.

Скільки платитимуть ФОПи у 2027 році

Зміна соціальних стандартів вплине і на податкові платежі підприємців на спрощеній системі оподаткування. Це пов’язано з тим, що частина ставок для ФОП розраховується залежно від прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати.

Якщо запропоновані показники будуть затверджені, для ФОП 1 групи щомісячні платежі становитимуть:

єдиний податок — 369,10 грн замість 332,80 грн, або 10% від прожиткового мінімуму;

військовий збір — 954,60 грн замість 864,70 грн, або 10% від МЗП;

єдиний соціальний внесок — 2 100,12 грн замість 1 902,34 грн, або 22% від мінімальної зарплати.

Для ФОП 2 групи суми будуть такими:

єдиний податок — 1 909,20 грн замість 1 729,40 грн, або 20% від МЗП;

військовий збір — 954,60 грн замість 864,70 грн, або 10% від МЗП;

єдиний соціальний внесок — 2 100,12 грн замість 1 902,34 грн, або 22% від МЗП.

У результаті підприємці 1 групи можуть сплачувати до 3 423,82 грн на місяць, а ФОП 2 групи — до 4 963,92 грн.

Водночас зазначені суми поки що не є остаточними. Проєкт Державного бюджету України на 2027 рік наразі перебуває на розгляді Верховної Ради, тому показники можуть змінитися під час ухвалення документа.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні можуть змінити правила нарахування та виплати зарплат. Новий проєкт Трудового кодексу передбачає інший підхід до визначення мінімалки. Він також містить нові вимоги до системи оплати праці та більше інформації для працівників про нарахування.

Також Новини.LIVE писали, що індексацію зарплат працівників в Україні обнулять. Вона відбуватиметься за механізмом, який застосовували протягом попередніх років воєнного стану. Водночас новий розрахунок інфляції почнеться із січня 2027-го.