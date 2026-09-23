Налоги в Украине могут повысить из-за дефицита бюджета: к чему готовиться

Женщина сидит за столом. Фото: Pexels

В Украине могут усилить финансовую нагрузку на граждан, в частности речь идет о необходимости уплачивать налоги. Дефицит государственного бюджета достиг 1,7 трлн гривен — и эту брешь придется как-то закрывать. Даже если с частью суммы помогут международные партнеры, остаток будут аккумулировать с помощью внутренних механизмов.

Об этом рассказал народный депутат Богдан Кицак в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Могут ли повысить налоги в Украине

Благодаря налогам пополняется госбюджет Украины и финансируются важнейшие сферы. Если будет остро не хватать средств на внутренние нужды, придется принимать непопулярные решения, в частности повышать налоговые ставки для граждан.

"Дефицит или непокрытые расходы составляют 1,7 трлн гривен. Депутаты пока не получили окончательного ответа, за счет чего этот дефицит будет покрыт. Это международное финансирование, внутренние ресурсы, возможно, готовятся какие-то законы о повышении налогов", — отметил спикер.

Лучший вариант для всех — договориться с партнерами о финансировании на выгодных условиях. Тогда удастся направить деньги на социальные расходы, денежное обеспечение военнослужащих, расширение ассортимента украинского оружия и пр.

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Но даже с помощью международных союзников могут понадобиться дополнительные решения. Среди них — пересмотр государственных программ, которые не оказались эффективными в условиях военного положения. Или, опять же, повышение отдельных налоговых ставок.

Деньг в бюджете может не хватить

Ранее мы рассказывали, что к концу 2026 года возможна критическая нехватка средств на все запланированные расходы. Соотношение доходов и расходов в настоящее время несбалансировано: налогов поступает меньше, а запас прочности государственного бюджета сокращается.

"Оцениваем недобор налогов в третьем квартале, экстраполируем его на четвертый квартал и получаем в целом этот дефицит налоговых поступлений на 26-й год. И видим, что денег не хватает", — отметил финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

Украинская казна состоит из нескольких составляющих, в частности резервов Национального банка, Казначейского счета, а также денег Министерства финансов в гривнах и долларах. То есть бюджет не пуст, но нехватка сильно ощущается.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине может измениться максимальная стоимость необлагаемых налогом подарков. Граждане должны декларировать поступления и платить налоги. Однако если стоимость подарков не превышает 25% минимальной зарплаты, делать этого не нужно.

Также Новини.LIVE сообщали, что вследствие потенциального повышения минимальной зарплаты в Украине работодателям придется платить больше налогов. Правительство планирует повысить МЗП почти на 1000 грн с 1 января 2027 года. Следовательно, расходы предпринимателей на единый социальный взнос увеличатся.