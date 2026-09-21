Недополучение налогов сказывается на бюджете: хватит ли Украине денег до конца года

Мужчина с пустым кошельком. Фото: Magnific

Украина может столкнуться с нехваткой средств на обязательные государственные расходы уже в четвертом квартале 2026 года. Причиной стал недобор налогов, а также риск дальнейшего сокращения доходов бюджета. Если такая тенденция сохранится до конца года, денег может не хватить на все запланированные нужды.

Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Деньги в бюджете есть, но их недостаточно

По словам аналитика, государственная казна состоит из нескольких составляющих. Среди них — резервы Национального банка, казначейский счет, а также средства Министерства финансов в гривнах и долларах.

"Казна не пуста", — пояснил Кущ.

Но проблема, по его словам, заключается в соотношении доходов и расходов. Если налогов поступает меньше, чем ожидалось, а основные расходы никуда не исчезают, запас прочности бюджета сокращается.

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Как рассчитывают возможный дефицит

Аналитик предлагает рассматривать ситуацию через призму уже зафиксированного недобора налогов. Если перенести эту тенденцию на четвертый квартал и сравнить ее с расходами, которые государство обязано профинансировать, возникает существенная проблема с финансированием.

Речь идет прежде всего о защищенных статьях бюджета. Среди них — оборона и социальные расходы, которые государство должно финансировать независимо от ситуации с доходами.

"Оцениваем недобор налогов в третьем квартале, экстраполируем этот недобор на четвертый квартал, получаем в целом дефицит налоговых поступлений на 26-й год. И видим, что там денег не хватает", — отметил Кущ.

Отдельно аналитик прокомментировал возможный масштаб проблемы с доходами бюджета. На вопрос о том, реально ли было ошибиться при формировании бюджета примерно на 30 миллиардов долларов, он ответил: "Невозможно, но если сильно постараться, то можно".

Ранее Новини.LIVE писали о том, как могут измениться зарплаты украинцев в 2027 году. В проекте госбюджета предусмотрено повышение минимальной зарплаты до 9 546 гривен, а средней — до 34 409 гривен. В то же время правительство прогнозирует рост реального ВВП всего на 1,3%, поэтому экономическое восстановление будет оставаться медленным.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ждет украинцев в октябре 2026 года. Минимальная зарплата и прожиточный минимум останутся на нынешнем уровне, а газ и электроэнергия будут стоить по действующим тарифам. Для домов с электроотоплением с октября будет действовать льготный тариф на электроэнергию в пределах установленного лимита.