Недобір податків б’є по бюджету: чи вистачить Україні грошей до кінця року

Чоловік з пустим гаманцем. Фото: Magnific

Україна може зіткнутися з нестачею коштів на обов’язкові державні витрати вже у четвертому кварталі 2026 року. Причиною став недобір податків, а також ризик подальшого скорочення доходів бюджету. Якщо така тенденція збережеться до кінця року, грошей може не вистачити на всі заплановані потреби.

Про це заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Гроші в бюджеті є, але їх недостатньо

За словами аналітика, державна скарбниця має кілька складових. Серед них — резерви Національного банку, Казначейський рахунок, а також кошти Міністерства фінансів у гривнях і доларах.

"Скарбниця не порожня", — пояснив Кущ.

Але проблема, за його словами, у співвідношенні доходів і витрат. Якщо податків надходить менше, ніж очікували, а основні видатки нікуди не зникають, запас міцності бюджету скорочується.

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Як рахують можливий дефіцит

Аналітик пропонує дивитися на ситуацію через уже зафіксований недобір податків. Якщо перенести цю тенденцію на четвертий квартал і порівняти її з витратами, які держава зобов’язана профінансувати, виникає суттєва проблема з фінансуванням.

Йдеться насамперед про захищені статті бюджету. Серед них — оборона та соціальні витрати, які держава має фінансувати незалежно від ситуації з доходами.

"Оцінюємо недобір податків у третьому кварталі, екстраполюємо цей недобір податків на четвертий квартал, отримуємо загалом цей дефіцит податкових надходжень на 26-й рік. І бачимо, що там грошей не вистачає", — зазначив Кущ.

Окремо аналітик прокоментував можливий масштаб проблеми з доходами бюджету. На запитання про те, чи реально було помилитися під час формування бюджету на близько 30 мільярдів доларів, він відповів: "Неможливо, але якщо сильно постаратись, то можна".

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