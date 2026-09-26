Финансы украинцев в октябре: что будет с минимальной зарплатой, пенсиями и налогами

Украинки на улице с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В Украине не планируют сокращать социальные выплаты в ближайшее время, несмотря на значительный дефицит госбюджета. Минимальная зарплата и пенсии, налоговые ставки, прожиточный минимум и пр. останутся на прежних уровнях в октябре 2026 года. Мы разобрались, что будет с финансами граждан с наступлением второго месяца осени и стоит ли готовиться к изменениям.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с зарплатами, пенсиями и налогами в октябре.

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Минимальная зарплата и прожиточный минимум

Социальные стандарты прописаны в законе "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Согласно документу, в октябре 2026 года работникам гарантируется минимальный доход в размере 8 647 грн. В почасовом исчислении речь идет о сумме 52 грн. После уплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора "на руки" останется около 6 658 грн.

Прожиточный минимум для различных социальных и демографических групп населения в 2026 году установлен на таком уровне:

для одного человека — 3 209 грн;

для детей до 6 лет — 2 817 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

для трудоспособных лиц — 3 328 грн;

для пенсионеров и украинцев, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

Отметим, что пересмотр социальных стандартов планируется уже в следующем году. С 1 января минимальная зарплата может составить 9 546 грн до вычета обязательных налогов и сборов, а прожиточный минимум на одного человека — 3 559 грн (согласно проекту закона № 16000).

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Минимальная и максимальная пенсия

Поскольку прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц в октябре не изменится, то минимальная пенсия тоже останется стабильной — 2 595 грн. Максимальная выплата равна десятикратному размеру минимального пенсионного обеспечения, то есть речь идет о сумме 25 950 грн.

Некоторые категории лиц могут рассчитывать на повышение ежемесячной выплаты. Если в октябре пенсионеру исполнится 70 лет, ему начислят дополнительно 300 грн. Для получателей, достигших 75-летнего возраста, предусмотрена надбавка в размере 456 грн. А после 80 лет доплата составляет 570 грн.

Какие налоги заплатят ФЛП в октябре

Для ФЛП 1-2 групп суммы единого налога и военного сбора зависят от размера минимальной зарплаты/прожиточного минимума. Поскольку в ближайшее время они останутся неизменными, то и расходы предпринимателей не вырастут. Представители бизнеса на упрощенной системе будут платить:

военный сбор для ФЛП 1 и 2 группы — 864,70 грн/мес.;

военный сбор для ФЛП 3 группы — 1% от дохода;

единый налог для ФЛП 1 группы — 332,80 грн/мес.;

единый налог для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн/мес.;

единый налог для ФЛП 3 группы — 5% от дохода;

единый социальный взнос — 1 902,34 грн/мес.

Годовой лимит дохода для ФЛП 1 группы составляет 1 444 049 грн (167 МЗП), для ФЛП 2 группы — 7 211 598 грн (834 МЗП), для ФЛП 3 группы — 10 091 049 грн (1167 МЗП). Обновления сумм следует ожидать с 1 января в случае повышения социальных стандартов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в октябре не будет задержек с выплатами военнослужащим. Средства на денежное обеспечение предусмотрены до конца 2026 года. В то же время возможны проблемы с финансированием капитальных расходов из-за дефицита государственного бюджета.

Также Новини.LIVE сообщали, что Украина может столкнуться с нехваткой денег на обязательные государственные расходы в четвертом квартале 2026 года. Причина — недобор налогов и риск дальнейшего сокращения доходов бюджета. При этом задержек социальных выплат не предвидится.