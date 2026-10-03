Допомога 800 плюс на дітей у Польщі: чому українцям можуть скасувати виплати в жовтні

Батько, матір і дитина. Фото: Unsplash

Деякі українці могли втратити право на виплати за програмою 800+ через недотримання обов’язкових правил у Польщі. Відмова в наданні фінансової підтримки залежить від працевлаштування батьків і перебування дітей у місцевих закладах освіти. А нещодавно з’явилася інша причина для скасування допомоги — несвоєчасна актуалізація даних у реєстрі PESEL.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких випадках не виплачують гроші на дітей у Польщі.

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Хто не отримає виплати 800+

Українці з тимчасовим захистом у Польщі можуть претендувати на фінансові виплати за програмою 800+ — щомісяця держава нараховує батькам 800 злотих на кожну неповнолітню дитину в родині. Водночас вимоги до отримувачів суворі та передбачають одночасне виконання таких умов:

дійсний статус PESEL UKR;

проживання з дітьми на території Польщі;

наявність офіційної роботи, власного бізнесу чи іншої форми зайнятості;

сплата податків у країні;

відвідування дітьми місцевого садочку або школи.

За інформацією Фонду соціального страхування Польщі (ZUS), деяким українцям треба було оновити персональні дані в реєстрі до 1 вересня 2026 року. Хто не встиг цього зробити, втратив статус тимчасового захисту, а разом із ним — право на фінансову підтримку від держави.

"Після цієї дати статус UKR змінить на NUE. Тимчасовий захист закінчиться, і для подальшого легального перебування в Польщі потрібно буде отримати нову підставу для проживання", — уточнили в ZUS.

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Якщо всі вимоги виконати одночасно, право на 800 злотих не втрачається. Українцям варто ретельно перевірити індивідуальні обставини і переконатися, що жодного правила не було порушено.

Мінімальна зарплата і пенсія в Польщі

Раніше ми розповідали, чи не зміняться соціальні стандарти з 1 жовтня 2026 року. Мінімальна зарплата залишиться на рівні 4 806 злотих брутто (орієнтовно 56 000 грн), а погодинна ставка — 31,40 злотих брутто. Після вирахування обов’язкових податків і зборів "на руки" залишиться близько 3 605,85 злотих (42 000 грн).

Мінімальне пенсійне забезпечення становить 1 978,49 злотих брутто (23 500 грн). Сума підвищилася на 5,3% після березневої індексації. Виплата по частковій інвалідності дорівнює 1 483,87 злотих (17 200 грн), а фінансова допомога для осіб, які потребують стороннього догляду — 2 687,67 злотих (31 200 грн).

Раніше Новини.LIVE писали, що багато українців переїжджають у Польщу для тимчасової роботи. Виплати залежать від сезону, умов працевлаштування та обраного підприємства. Наприклад, на складах і деяких виробництвах за місяць можна отримати від 1 200 до 2 000 доларів.

Також Новини.LIVE розповідали, за скільки можна орендувати житло в Польщі станом на осінь 2026 року. Однокімнатна квартира в центральних районах Варшави обійдеться від 3 500 злотих. На околицях міста оренда дешевша — власники здають житло за 2 000-3 000 злотих.