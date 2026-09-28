Робота в Польщі на зиму: які вакансії та зарплати доступні українцям

Виробництво. Фото: УНІАН

Все більше українців розглядають роботу в Польщі, як можливість попрацювати кілька місяців, заробити гроші й повернутися додому. Такий тимчасовий формат особливо приваблює людей напередодні зими — вони хочуть отримати заробіток і провести холодний період у безпечних умовах.

Про це повідомила Мінфіну міжнародна компанія з працевлаштування Gremi Personal, яка проаналізувала звернення кандидатів за останній місяць, передає Новини.LIVE.

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Яку зарплату можна отримати

Для тих, хто шукає короткострокову роботу, пропонують вакансії на складах і виробництвах. Орієнтовний заробіток становить від 1200 до 2000 доларів. Але точна сума залежить від вакансії, кількості відпрацьованих годин та умов роботодавця.

Чи потрібен тимчасовий захист

Для короткострокової роботи українець може перебувати в Польщі в межах безвізового режиму за наявності біометричного паспорта. Йдеться про перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду. Водночас роботодавець має оформити право іноземця на роботу відповідно до польських правил.

Для громадян України з біометричним паспортом також діють правила безвізового перебування в Шенгенській зоні — до 90 днів протягом 180-денного періоду.

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Польським компаніям потрібні тимчасові працівники

Попит українців на короткі контракти збігається з тенденціями польського ринку праці. Роботодавці залучають тимчасовий персонал у періоди підвищеного навантаження або коли потребують додаткових працівників без розширення постійного штату.

У другому кварталі 2026 року оборот сегмента тимчасової роботи серед агенцій зріс на 4% за рік — до 1,159 мільярдів злотих.

За даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, у 2025 році агенції тимчасової роботи направили на підприємства 697,3 тисяч осіб. Серед них 361,3 тисячі були іноземцями. А кількість договорів на тимчасову роботу за рік зросла з 1,31 до 1,38 мільйона.

Скільки українців працюють у Польщі

Українці залишаються найбільшою групою іноземних працівників у польській системі соціального страхування. На кінець серпня 2026 року в ZUS було зареєстровано понад 911 тисяч громадян України — на 6,4% більше, ніж на початку року.

На 30 червня 2026 року чинні документи на перебування в Польщі мали близько 1,56 мільйона українців. Майже 959 тисяч із них перебували під тимчасовим захистом.

Водночас польські роботодавці обережно збільшують постійний штат. Наприкінці другого кварталу в країні налічувалося 98,7 тисяч вільних робочих місць — лише на 2,9 тисячі більше, ніж роком раніше.

Раніше Новини.LIVE писали, куди українці переїжджають з Польщі. За два літні місяці кількість українців із тимчасовим захистом у Польщі скоротилася більш ніж на 14 тисяч, а серед інших напрямків популярними залишаються Німеччина, Чехія, Іспанія, Румунія та Словаччина.

Також Новини.LIVE розповідали про нові умови на польському кордоні. Правозахисники зафіксували скорочення кількості в’їздів, оформлених як евакуація або тимчасовий захист, на кількох пунктах пропуску. Якщо людина вважає, що її неправильно класифікували, рішення можна оскаржити у підрозділі прикордонної служби, який зареєстрував в’їзд.