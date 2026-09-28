Работа в Польше на зиму: какие вакансии и зарплаты доступны украинцам

Производство. Фото: УНИАН

Все больше украинцев рассматривают работу в Польше как возможность поработать несколько месяцев, заработать деньги и вернуться домой. Такой временный формат особенно привлекает людей в преддверии зимы — они хотят получить заработок и провести холодный период в безопасных условиях.

Об этом сообщила Минфину международная компания по трудоустройству Gremi Personal, проанализировавшая обращения кандидатов за последний месяц, передает Новини.LIVE.

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Какую зарплату можно получить

Для тех, кто ищет краткосрочную работу, предлагаются вакансии на складах и производствах. Ориентировочный заработок составляет от 1200 до 2000 долларов. Но точная сумма зависит от вакансии, количества отработанных часов и условий работодателя.

Нужна ли временная защита

Для краткосрочной работы украинец может находиться в Польше в рамках безвизового режима при наличии биометрического паспорта. Речь идет о пребывании до 90 дней в течение 180-дневного периода. При этом работодатель должен оформить право иностранца на работу в соответствии с польскими правилами.

Для граждан Украины с биометрическим паспортом также действуют правила безвизового пребывания в Шенгенской зоне — до 90 дней в течение 180-дневного периода.

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Польским компаниям нужны временные работники

Спрос украинцев на краткосрочные контракты совпадает с тенденциями польского рынка труда. Работодатели привлекают временный персонал в периоды повышенной нагрузки или когда нуждаются в дополнительных работниках без расширения постоянного штата.

Во втором квартале 2026 года оборот сегмента временной работы среди агентств вырос на 4% за год — до 1,159 миллиардов злотых.

По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, в 2025 году агентства временной работы направили на предприятия 697,3 тысячи человек. Среди них 361,3 тысячи были иностранцами. А количество договоров на временную работу за год выросло с 1,31 до 1,38 миллиона.

Сколько украинцев работают в Польше

Украинцы остаются самой многочисленной группой иностранных работников в польской системе социального страхования. На конец августа 2026 года в ZUS было зарегистрировано более 911 тысяч граждан Украины — на 6,4% больше, чем в начале года.

По состоянию на 30 июня 2026 года действующие документы на пребывание в Польше имели около 1,56 миллиона украинцев. Почти 959 тысяч из них находились под временной защитой.

В то же время польские работодатели осторожно увеличивают постоянный штат. В конце второго квартала в стране насчитывалось 98,7 тысяч вакансий — всего на 2,9 тысячи больше, чем годом ранее.

Ранее Новини.LIVE писали о том, куда украинцы переезжают из Польши. За два летних месяца количество украинцев с временной защитой в Польше сократилось более чем на 14 тысяч, а среди других направлений популярными остаются Германия, Чехия, Испания, Румыния и Словакия.

Также Новини.LIVE рассказывали о новых условиях на польской границе. Правозащитники зафиксировали сокращение количества въездов, оформленных как эвакуация или временная защита, на нескольких пунктах пропуска. Если человек считает, что его классифицировали неверно, решение можно обжаловать в подразделении пограничной службы, которое зарегистрировало въезд.