Волна беженцев из Украины: Польша и страны Балтии готовятся к новым зимним рискам

Варшава. Фото: Новини.LIVE

В последние несколько месяцев европейские статистические данные свидетельствуют о тенденции к оттоку украинцев и других иностранцев из Польши. Однако уже этой зимой ситуация может измениться в обратную сторону. Возможные российские обстрелы украинской критической инфраструктуры могут сделать предстоящую зиму чрезвычайно сложной и спровоцировать очередную волну перемещения граждан Украины в Польшу. В случае обострения ситуации польские власти задействуют уже проверенные на практике механизмы реагирования, хотя и надеются, что кризисного сценария удастся избежать.

Сайт Новини.LIVE узнавал о планах польского правительства в отношении украинских беженцев и других иностранцев.

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Гипотетические риски

По словам главы Бюро национальной безопасности Польши Бартоша Гродецкого, страна уже имеет колоссальный опыт работы с массовым наплывом людей в 2022 году. Все процедуры приема, размещения и координации беженцев отработаны до мелочей.

Чиновник подчеркнул, что возможное увеличение количества беженцев пока остается в сфере гипотетических предположений. Однако правительственные структуры уже располагают детально разработанными алгоритмами действий.

В то же время он подчеркнул, что сохранение свободной и независимой Украины остается ключевым стратегическим интересом польского государства.

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В последние месяцы в странах ЕС активно обсуждается возможное наступление или провокации в Прибалтике со стороны стран-агрессоров — России и Беларуси. Подготовка к потенциальным чрезвычайным ситуациям выходит за пределы одной страны и охватывает весь восточный фланг европейской безопасности. В начале сентября состоялась специальная встреча представителей Польши, Литвы и Латвии, посвященная вопросам трансграничной эвакуации.

По словам главы Бюро безопасности Польши, поскольку все указанные государства находятся в едином пространстве безопасности, любые эвакуационные меры и превентивные планы разрабатываются совместно с учетом возможностей и границ соседних стран.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о массовом оттоке украинцев из Польши. Одной из таких причин может быть активное проявление ксенофобии со стороны отдельных поляков. Все чаще мишенями жестоких избиений и буллинга со стороны «соседей» становятся граждане Украины.

Также Новини.LIVE сообщали, как будет начисляться пенсия тем, кто работал за рубежом. Миллионы украинцев в разные годы работали за пределами страны и платили взносы в иностранные пенсионные системы. Тех, кто возвращается в Украину или готовится к пенсии, часто интересует вопрос: зачтут ли эти годы в страховой стаж и увеличат ли они будущую выплату.