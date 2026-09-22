Стоимость топлива в 2027 году: сколько будут стоить дизель и бензин

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Нынешние цены на украинских автозаправочных станциях являются самыми низкими из тех, которые водители будут видеть в ближайшие полгода. Из-за геополитической напряженности, истощения мировых резервов и роста налоговой нагрузки цены на нефтепродукты неизбежно пойдут вверх.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал эксперт топливного рынка, основатель компании "Prime Group" Дмитрий Леушкин.

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Что давит на рынок

По словам эксперта, предпосылок для удешевления или хотя бы стабилизации цен на нефть в мире пока нет.

Среди главных причин потенциального подорожания:

Эскалация конфликтов на Ближнем Востоке в преддверии выборов в США. В отличие от предыдущих периодов, ни в США, ни в Европе, ни в Китае нет значительных запасов, поэтому любое колебание на рынке мгновенно сказывается на европейских и украинских ценах. С 1 января ожидается очередное повышение акцизов, а также вступление в силу закона о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов, что создаст дополнительное давление на стоимость топлива.

Сколько будет стоить топливо по реалистичному и пессимистическому сценариям

Оценивая перспективы на ближайшие три-шесть месяцев, Леушкин советует готовиться к существенному повышению стоимости.

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Уже в феврале 2027 года стоимость дизельного топлива может достичь 115–120 грн за литр, а бензина — примерно на 10 грн меньше. Если ориентироваться на европейские цены, стоимость в Украине теоретически могла бы подскочить до 140–145 грн/л. Ведь там стоимость дизельного топлива уже достигала 2,8–2,9 евро за литр. Впрочем, такой ход событий эксперт считает маловероятным и склоняется именно к отметке в 120 грн.

По словам эксперта, дополнительным тяжелым фактором станет предстоящая зима, которая будет сложной как с учетом энергетической ситуации, так и из-за противостояния с РФ, что также будет сказываться на мировых ценах.

"Это не большие цифры. Это такой оптимистичный сценарий", — подытожил Леушкин.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что цены на АЗС уже в выходные достигли трехзначной отметки. Сначала 20 сентября на WOG зафиксировали резкое повышение стоимости дизельного топлива. Дизель Mustang подорожал на 4 гривны и стоил 103,90 гривны за литр, а Евро-5 — 101,90 гривны. Однако в WOG заявили, что цены свыше 100 гривен появились из-за ошибки.

Также Новини.LIVE сообщали, как полномасштабное вторжение в Украину влияет на мировой рынок топлива. Накануне зимнего пика потребления мировой рынок дизельного топлива оказался под угрозой острой нехватки. Попытки нефтеперерабатывающих заводов работать на полную мощность не компенсируют истощение складских запасов.