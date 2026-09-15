Мировой дефицит топлива: какова будет ситуация с дизельным топливом зимой

АЗС. Фото: Новини.LIVE

В преддверии зимнего пика потребления мировой рынок дизельного топлива оказался под угрозой острого дефицита. Попытки нефтеперерабатывающих заводов работать на полную мощность не компенсируют истощение складских запасов. А геополитические конфликты и запреты на экспорт окончательно нарушили баланс в логистике. Топ-менеджеры ведущих энергетических трейдеров предупреждают, что нехватка перерабатывающих мощностей и пустые резервуары подтолкнут цены на топливо к новым историческим рекордам.

Сайт Новини.LIVE выяснял, что будет с ценами на топливо зимой.

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Почему возник дефицит дизельного топлива и как это влияет на цены

Военные действия в Украине и на Ближнем Востоке нанесли удар по ключевым НПЗ в России и регионе Персидского залива. По словам генерального директора Vitol Рассела Гарди, рынок ежедневно теряет почти 2 миллиона баррелей нефтепродуктов из России и столько же с Ближнего Востока. Хотя поставки сырой нефти остаются стабильными. В мире просто не хватает работающих нефтеперерабатывающих заводов для покрытия спроса.

В результате маржа переработки дизельного топлива в Европе и США взлетела до рекордных уровней. А американские цены на это топливо на прошлой неделе обновили исторический максимум. Рентабельность переработки достигла рекордных 108,02 доллара за баррель. Вице-президент Phillips 66 Марк Сенн подтвердил, что большинство американских НПЗ уже работают на пределе возможностей, не имея возможности нарастить объемы.

Как Китай может влиять на цены

Нехватка доступного топлива и высокие цены неизбежно приведут мировую экономику к "уменьшению". По оценкам экспертов, высокая стоимость дизельного топлива сократит глобальный спрос на нефть примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2026 году по сравнению с 2025 годом.

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Отдельным риском оставался разрыв в китайском импорте нефти. Однако специалисты ожидают, что к концу года Пекин сократит этот разрыв и пополнит собственные запасы, чтобы гарантировать наличие топлива для собственных нужд на время зимнего периода.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали о новых правилах на украинских АЗС. Раньше сотрудники АЗС следили за ситуацией через Telegram-каналы. Однако из-за обстрелов заправки повреждаются, логистику приходится перестраивать, а на самих станциях ищут новые способы быстро предупредить людей об опасности.

Также Новини.LIVE рассказывали, какое топливо подорожает больше всего. Здесь эксперты также отмечают, что мировой рынок нефтепродуктов переживает новый виток подорожания на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Это уже третья волна роста цен в этом году, поэтому украинский рынок топлива также не останется в стороне от изменений.