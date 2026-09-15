Світовий брак пального: яка ситуація з дизелем буде взимку

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Напередодні зимового піку споживання, світовий ринок дизельного пального опинився під загрозою жорсткого дефіциту. Спроби нафтопереробних заводів працювати на максимум не перекривають виснаження складських запасів. А геополітичні конфлікти та заборони на експорт остаточно розбалансували логістику. Топменеджери провідних енергетичних трейдерів попереджають, що брак переробних потужностей і порожні резервуари підштовхнуть ціни на пальне до нових історичних рекордів.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, що буде із цінами на паливо взимку.

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Чому виник брак дизелю та як це впливає на ціни

Військові дії в Україні та на Близькому Сході вдарили по ключових НПЗ у Росії та регіоні Перської затоки. За словами гендиректора Vitol Рассела Гарді, ринок щодня втрачає майже 2 мільйони барелів продуктів з Росії та стільки ж з Близького Сходу. Хоча постачання сирої нафти залишається стабільним. У світі просто бракує функціонуючих нафтопереробних заводів для покриття попиту.

У результаті маржа переробки дизелю в Європі та США злетіла до рекордних рівнів. А американські ціни на це пальне минулого тижня оновили історичний максимум. Прибутковість переробки сягнула рекордних 108,02 доларів за барель. Віцепрезидент Phillips 66 Марк Сенн підтвердив, що більшість американських НПЗ вже працюють на межі можливостей, не маючи змоги наростити обсяги.

Як Китай може впливавати на ціни

Нестача доступного пального та високі ціни неминуче змусять світову економіку "звужитись". За оцінками експертів, висока вартість дизелю скоротить глобальний попит на нафту приблизно на 1,5 мільйона барелів на добу у 2026 році порівняно з 2025 роком.

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Окремим ризиком залишався розрив у китайському імпорті нафти. Проте фахівці очікують, що до кінця року Пекін скоротить цю прогалину та заповнить власні сховища, аби гарантувати наявність пального для власних потреб на час зимового періоду.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про нові правила на українських АЗС. Раніше працівники АЗС стежили за ситуацією через Telegram-канали. Однак через обстріли заправки пошкоджують, логістику доводиться перебудовувати, а на самих станціях шукають нові способи швидко попередити людей про небезпеку.

Також Новини.LIVE розповідали, яке пальне зросте в ціні найбільше. Тут експерти також наголошують, що світовий ринок нафтопродуктів переживає новий виток подорожчання на тлі загострення навколо Ірану. Це вже третя хвиля зростання цін цього року, тож український паливний ринок також не оминуть зміни.