Цены на топливо в Украине: сколько стоят бензин, дизель и газ на популярных АЗС

Цены на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо в Украине вновь заставили водителей присмотреться к ценникам на АЗС после того, как дизельное топливо на WOG временно превысило отметку в 100 гривен за литр. В компании заявили, что это была ошибка, и впоследствии цены снизились. В то же время в других популярных сетях стоимость топлива существенно отличается.

Сколько стоит топливо по состоянию на 20 сентября, выясняли Новини.LIVE.

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Что произошло с дизельным топливом на WOG

Сначала на WOG зафиксировали резкое повышение стоимости дизельного топлива. Дизель Mustang подорожал на 4 гривны и стоил 103,90 гривны за литр, а Евро-5 — 101,90 гривны.

Однако в WOG заявили, что цены свыше 100 гривен появились из-за ошибки. По состоянию на 20 сентября в приложении сети стоимость обоих видов дизеля уже составляла 99,90 гривен за литр. В целом сеть WOG установила следующие цены:

А-100 — 99,90 гривен за литр;

А-95 Mustang — 95,90 гривен за литр;

А-95 Евро — 92,90 гривен за литр;

ДП — 99,90 гривен за литр;

ДП Евро-5 — 99,90 гривен за литр;

газ — 45,50 гривен за литр. Цены на WOG. Фото: скриншот Читайте также:

Цены на UPG

В этой сети заправок топливо стоит:

А-100 — 91,90 гривен за литр;

А-95 — 89,90 гривен за литр;

А-95+ — 91,90 гривен за литр;

ДП — 97,90 гривен за литр;

ДП+ — 99,90 гривен за литр;

газ — 45,50 гривен за литр. Цены на UPG. Фото: Елена Халик

Сколько стоит топливо на SOCAR

На SOCAR водителям предлагают следующие цены:

NANO 100 — 99,90 гривен за литр;

А-95 — 93,90 гривен за литр;

NANO 95 — 96,90 гривен за литр;

Diesel NANO Extro — 99,90 гривен за литр;

Diesel NANO — 99,90 гривен за литр;

LPG — 45,50 гривен за литр;

AdBlue — 59,90 гривен за литр. Цены на SOCAR. Фото: Елена Халик

Цены на OKKO

Здесь действуют такие цены:

Pulls 100 — 99,90 гривен за литр;

Pulls 95 — 95,90 гривен за литр;

А-95 Евро — 92,90 гривен за литр;

ДП Pulls — 99,90 гривен за литр;

ДП Евро — 99,90 гривен за литр;

газ — 45,50 гривен за литр.

Сколько стоит топливо в "Укрнафте"

В "Укрнафте" цены следующие:

бензин 95 Energy — 87,90 гривен за литр;

А-95 — 87,90 гривен за литр;

А-92 — 85,90 гривен за литр;

Дизельное топливо Energy — 99,90 гривен за литр;

дизельное топливо — 97,90 гривен за литр;

газ — 41,20 гривен за литр.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как могут измениться цены на топливо. На заправках дизель уже приблизился к психологической отметке, а эксперты ожидают дальнейшего подорожания. Стоимость бензина также может вырасти из-за дефицита в Европе, курса валюты и более дорогой доставки.

Также Новини.LIVE писали, что мировому рынку дизельного топлива грозит дефицит. Сокращение работы нефтеперерабатывающих заводов и истощение запасов могут подтолкнуть цены к новым рекордам. Дополнительным риском остается ситуация с импортом нефти в Китай в преддверии зимнего сезона.