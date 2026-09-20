Цены на топливо в Украине: сколько стоят бензин, дизель и газ на популярных АЗС

Топливо влетит в копеечку: актуальные цены на популярных АЗС
Цены на топливо в Украине вновь заставили водителей присмотреться к ценникам на АЗС после того, как дизельное топливо на WOG временно превысило отметку в 100 гривен за литр. В компании заявили, что это была ошибка, и впоследствии цены снизились. В то же время в других популярных сетях стоимость топлива существенно отличается.
Сколько стоит топливо по состоянию на 20 сентября, выясняли Новини.LIVE.
Что произошло с дизельным топливом на WOG
Сначала на WOG зафиксировали резкое повышение стоимости дизельного топлива. Дизель Mustang подорожал на 4 гривны и стоил 103,90 гривны за литр, а Евро-5 — 101,90 гривны.
Однако в WOG заявили, что цены свыше 100 гривен появились из-за ошибки. По состоянию на 20 сентября в приложении сети стоимость обоих видов дизеля уже составляла 99,90 гривен за литр. В целом сеть WOG установила следующие цены:
- А-100 — 99,90 гривен за литр;
- А-95 Mustang — 95,90 гривен за литр;
- А-95 Евро — 92,90 гривен за литр;
- ДП — 99,90 гривен за литр;
- ДП Евро-5 — 99,90 гривен за литр;
- газ — 45,50 гривен за литр.
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Цены на UPG
В этой сети заправок топливо стоит:
- А-100 — 91,90 гривен за литр;
- А-95 — 89,90 гривен за литр;
- А-95+ — 91,90 гривен за литр;
- ДП — 97,90 гривен за литр;
- ДП+ — 99,90 гривен за литр;
- газ — 45,50 гривен за литр.
Сколько стоит топливо на SOCAR
На SOCAR водителям предлагают следующие цены:
- NANO 100 — 99,90 гривен за литр;
- А-95 — 93,90 гривен за литр;
- NANO 95 — 96,90 гривен за литр;
- Diesel NANO Extro — 99,90 гривен за литр;
- Diesel NANO — 99,90 гривен за литр;
- LPG — 45,50 гривен за литр;
- AdBlue — 59,90 гривен за литр.
Цены на OKKO
Здесь действуют такие цены:
- Pulls 100 — 99,90 гривен за литр;
- Pulls 95 — 95,90 гривен за литр;
- А-95 Евро — 92,90 гривен за литр;
- ДП Pulls — 99,90 гривен за литр;
- ДП Евро — 99,90 гривен за литр;
- газ — 45,50 гривен за литр.
Сколько стоит топливо в "Укрнафте"
В "Укрнафте" цены следующие:
- бензин 95 Energy — 87,90 гривен за литр;
- А-95 — 87,90 гривен за литр;
- А-92 — 85,90 гривен за литр;
- Дизельное топливо Energy — 99,90 гривен за литр;
- дизельное топливо — 97,90 гривен за литр;
- газ — 41,20 гривен за литр.
Ранее Новини.LIVE писали о том, как могут измениться цены на топливо. На заправках дизель уже приблизился к психологической отметке, а эксперты ожидают дальнейшего подорожания. Стоимость бензина также может вырасти из-за дефицита в Европе, курса валюты и более дорогой доставки.
Также Новини.LIVE писали, что мировому рынку дизельного топлива грозит дефицит. Сокращение работы нефтеперерабатывающих заводов и истощение запасов могут подтолкнуть цены к новым рекордам. Дополнительным риском остается ситуация с импортом нефти в Китай в преддверии зимнего сезона.