Прогноз цен на топливо в Украине: почему дорожают бензин и дизель

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Водителям стоит готовиться к очередному скачку цен на топливо. Уже в эти выходные цены на украинских АЗС могут превысить 100 гривен. Нынешняя задержка цен на уровне 99,90 грн за литр — это лишь временная пауза, вызванная технической неготовностью заправок отображать новые цифры. Эксперты предупреждают, что топливо будет продолжать стремительно дорожать, а отметка в 100 гривен за литр станет новой реальностью как для дизеля, так и для бензина.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал эксперт по топливу, основатель компании "Prime Group" Дмитрий Леушкин.

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Почему сети АЗС срочно меняют табло

Сейчас в большинстве сетей АЗК цена на дизельное топливо зафиксировалась на отметке 99,90 грн. Как объясняет эксперт, на самих колонках и стелах многих заправок физически нет технической возможности выставить цену 100 грн и выше.

Экономически обоснованная стоимость дизельного топлива сейчас должна быть как минимум на 10 гривен выше, чем у бензина.

Уже в эти выходные в крупных сетях, в частности ОККО и WOG, где технически успеют обновить оборудование, цена на дизельное топливо преодолеет психологическую отметку и станет трехзначной.

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"Оно станет трехзначным на тех сетях, где технически это смогут сделать", — отметил Леушкин.

Будет ли стоить бензин А-95 более 100 гривен

Вероятность того, что бензин А-95 превысит отметку в 100 грн за литр, чрезвычайно высока. Никакого фактора, который мог бы остановить рост цен, сейчас нет. Ведь стоимость топлива в Европе стремительно растет из-за дефицита.

Кроме того, в Украине дорожает иностранная валюта, а также растет стоимость доставки топлива. Дополнительным фактором подорожания станет и закон об обязательных минимальных запасах топлива, который принят для того, чтобы сохранить запасы нефти на случай кризисных ситуаций в стране.

Геополитика вместо экономики

В настоящее время рынок топлива находится под влиянием геополитических факторов, а не классических экономических законов. Угроза американских санкций в районе Ормузского пролива, международные переговоры мировых лидеров и другие геополитические неурядицы делают невозможным точное прогнозирование окончания роста цен.

Эксперт посоветовал автовладельцам готовиться к тому, что топливо будет стоить дорого, а текущие цены — это лишь начало очередной волны подорожания.

"То, что вы сейчас видите, — это еще цветочки", — подытожил Леушкин.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о значительном скачке цен на АЗС. Изменение розничных цен происходит на фоне колебаний объемов импорта. В августе 2026 года ввоз бензина сократился на 7% по сравнению с августом 2025 года — до 152 тысяч тонн.

Также Новини.LIVE сообщали о том, как полномасштабное вторжение влияет на мировой рынок топлива. Накануне зимнего пика потребления мировой рынок дизельного топлива оказался под угрозой острой нехватки. А геополитические конфликты и запреты на экспорт окончательно нарушили баланс в логистике.