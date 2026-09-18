Прогноз цін на пальне в Україні: чому дорожчають бензин і дизель

АЗС. Фото: Новини.LIVE

Водіям варто готуватися до чергового цінового стрибку на пальне. Вже на цих вихідних цінники на українських АЗС можуть стати тризначними. Нинішня затримка цін на рівні 99,90 грн за літр — це лише тимчасова пауза, спричинена технічною неготовністю заправок відображати нові цифри. Експерти попереджають, що пальне продовжуватиме стрімко дорожчати, а позначка у 100 гривень за літр стане новою реальністю як для дизеля, так і для бензину.

Про це в етері День.LIVE розповів паливний експерт, засновник компанії "Prime Group" Дмитро Льоушкін.

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Чому мережі АЗК терміново змінюють табло

Зараз у більшості мереж АЗК ціна на дизельне пальне зафіксувалася на позначці 99,90 грн. Як пояснює експерт, на самих колонках та стелах багатьох заправок фізично немає технічної можливості виставити ціну 100 грн і більше.

Економічно обґрунтована вартість дизеля зараз має бути щонайменше на 10 гривень вищою за бензин.

Уже цими вихідними на великих мережах, зокрема ОККО та WOG, де технічно встигнуть оновити обладнання, дизельне пальне перетне психологічну позначку і стане тризначним.

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"Він стане тризначним, на тих мережах, де технічно це зможуть це робити", — зазначив Льоушкін.

Чи коштуватиме бензин А-95 понад 100 гривень

Імовірність того, що бензин А-95 перетне позначку у 100 грн за літр, є надзвичайно високою. Жодного фактора, який міг би зупинити зростання цін, зараз немає. Адже вартість пального в Європі стрімко зростає через дефіцит.

Крім того, в Україні дорожчає іноземна валюта, а також зростає вартість доставки пального. Додатковим чинником здорожчання стане й закон про обов'язкові мінімальні залишки пального, який створений для того, аби зберегти запаси нафти у разі кризових ситуацій в країні.

Геополітика замість економіки

Наразі ринок пального перебуває під впливом геополітичних чинників, а не класичних економічних законів. Загрози американських санкцій навколо Ормузької протоки, міжнародні перемовини світових лідерів та інші геополітичні негаразди унеможливлюють точне прогнозування кінець росту цін.

Експерт порадив автовласникам готуватися до того, що пальне коштуватиме дорого, а поточні цінники — це лише початок чергової хвилі здорожчання.

"Те, що ви зараз бачите — це ще квіточки", — підсумував Льоушкін.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про значний стрибок цін на АЗС. Зміна роздрібних цін відбувається на тлі коливань обсягів імпорту. У серпні 2026 року ввезення бензину зменшилося на 7% порівняно з серпнем 2025 року — до 152 тисяч тонн.

Також Новини.LIVE повідомляли, як повномасштабне вторгнення впливає на світовий паливний ринок. Напередодні зимового піку споживання, світовий ринок дизельного пального опинився під загрозою жорсткого дефіциту. А геополітичні конфлікти та заборони на експорт остаточно розбалансували логістику.