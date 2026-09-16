Ціни на пальне 16 вересня: скільки коштує бензин на Укрнафті, Socar та UPG

АЗС. Фото: Новини.LIVE

У середу 16 вересня провідні українські мережі автозаправних станцій підняли вартість пального. Найсуттєвіше переглянули прайси у мережі Socar, де бензин подорожчав одразу на 4 грн/л. А також у мережах UPG та Укрнафта. Зростання роздрібних цін відбулося на тлі скорочення серпневого імпорту бензину та дизельного пального, хоча загальні обсяги поставок з початку року перевищують показники 2025 року.

Про це повідомляє NV з посиланням на сайти і додатки мереж АЗС, передають Новини.LIVE.

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Як змінилися цінники на заправках

Згідно з даними на сайтах та у мобільних додатках операторів ринку, корекція цін 16 вересня відбулася за такими напрямками:

Укрнафта підняла ціну бензину на 1 грн/л, а дизелю — на 2 грн/л;

UPG підвищила вартість бензину на 2 грн/л, дизпального — на 1 грн/л, а автогазу — на 1,6 грн/л;

мережа Socar збільшила ціну бензину на 4 грн/л та газу — на 0,6 грн/л;

а WOG і ОККО підняли вартість бензину на 1 грн/л;

Тепер бензин А-95 преміум та звичайний А-95 коштують від 84,9 до 93,9 грн/л. Дизпальне преміум — від 98,9 до 99,9 грн/л. Звичайне дизпальне — від 96,9 до 99,9 грн/л. Автогаз — від 42,9 до 45,5 грн/л.

Динаміка імпорту пального в Україну

Зміна роздрібних цін відбувається на тлі коливань обсягів імпорту. У серпні 2026 року ввезення бензину зменшилося на 7% порівняно з серпнем 2025 року — до 152 тисяч тонн. А дизелю — на 10%, що приблизно до 588 тисяч тонн.

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Утім, у річному вимірі ринок демонструє зростання:

за 8 місяців 2026 року імпорт бензину сягнув 1,12 мільйонів тонн. Це більше на 16%, ніж минулого року;

а дизпального — 4,2 млн тонн. Це більше на 7% до аналогічного періоду минулого року.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як війна в Україні впливає на світовий ринок дизелю. Спроби нафтопереробних заводів працювати на максимум не перекривають виснаження складських запасів. Топменеджери провідних енергетичних трейдерів попереджають, що брак переробних потужностей і порожні резервуари підштовхнуть ціни на пальне до нових історичних рекордів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на українських АЗС зміняться правила роботи. Працівникам потрібно одночасно стежити за безпекою, заправляти автомобілі та дбати про безпеку людей і стабільні поставки пального. Через обстріли заправки пошкоджують, логістику доводиться перебудовувати, а на самих станціях шукають нові способи швидко попередити людей про небезпеку.