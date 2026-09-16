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Главная Экономика Новые цены на АЗС: насколько подорожали бензин, дизельное топливо и газ

Новые цены на АЗС: насколько подорожали бензин, дизельное топливо и газ

Ua ru
16 сентября 2026 12:12
Цены на топливо 16 сентября: сколько стоит бензин на заправках Укрнафты, Socar и UPG
АЗС. Фото: Новини.LIVE

В среду, 16 сентября, ведущие украинские сети автозаправочных станций повысили цены на топливо. Наиболее существенно цены были пересмотрены в сети Socar, где бензин подорожал сразу на 4 грн/л, а также в сетях UPG и Укрнафта. Рост розничных цен произошел на фоне сокращения августовского импорта бензина и дизельного топлива, хотя общие объемы поставок с начала года превышают показатели 2025 года.

Об этом сообщает NV со ссылкой на сайты и приложения сетей АЗС, передают Новини.LIVE.

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Как изменились цены на заправках

Согласно данным на сайтах и в мобильных приложениях операторов рынка, корректировка цен 16 сентября произошла по следующим направлениям:

  • Укрнафта подняла цену на бензин на 1 грн/л, а на дизельное топливо — на 2 грн/л;
  • UPG повысила стоимость бензина на 2 грн/л, дизельного топлива — на 1 грн/л, а автогаза — на 1,6 грн/л;
  • сеть Socar увеличила цену на бензин на 4 грн/л и на газ — на 0,6 грн/л;
  • а WOG и ОККО подняли стоимость бензина на 1 грн/л;

Теперь бензин А-95 премиум и обычный А-95 стоят от 84,9 до 93,9 грн/л. Дизельное топливо премиум — от 98,9 до 99,9 грн/л. Обычное дизельное топливо — от 96,9 до 99,9 грн/л. Автогаз — от 42,9 до 45,5 грн/л.

Динамика импорта топлива в Украину

Изменение розничных цен происходит на фоне колебаний объемов импорта. В августе 2026 года ввоз бензина сократился на 7% по сравнению с августом 2025 года — до 152 тысяч тонн. А дизельного топлива — на 10%, что составляет примерно 588 тысяч тонн.

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Впрочем, в годовом исчислении рынок демонстрирует рост:

  • за 8 месяцев 2026 года импорт бензина достиг 1,12 млн тонн. Это на 16% больше, чем в прошлом году;
  • а дизельного топлива — 4,2 млн тонн. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как война в Украине влияет на мировой рынок дизельного топлива. Попытки нефтеперерабатывающих заводов работать на полную мощность не компенсируют истощение складских запасов. Топ-менеджеры ведущих энергетических трейдеров предупреждают, что нехватка перерабатывающих мощностей и пустые резервуары подтолкнут цены на топливо к новым историческим рекордам.

Также Новини.LIVE сообщали, что на украинских АЗС изменятся правила работы. Работникам нужно одновременно следить за безопасностью, заправлять автомобили и заботиться о безопасности людей и стабильных поставках топлива. Из-за обстрелов заправки повреждаются, логистику приходится перестраивать, а на самих станциях ищут новые способы быстро предупредить людей об опасности.

цены на топливо бензин АЗС газ Укрнафта дизель
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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