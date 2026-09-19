Цены на топливо под влиянием НДС и акцизов: как налоги могут изменить сумму за литр

Автомобиль на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Утверждение новых налоговых ставок может изменить цены на АЗС. Топливо будет дорожать с учетом многих факторов, среди которых — потенциальное повышение НДС и акцизов. Эксперты убеждены, что финансовое давление на поставщиков приведет к перекладыванию затрат на конечного потребителя. Однако спрогнозировать колебания стоимости топлива практически невозможно.

Об этом рассказал топливный эксперт и основатель группы компаний "Prime" Дмитрий Леушкин в эфире Новини.LIVE.

Реклама

Влияние налогов на стоимость топлива

В качестве возможного источника финансирования поддержки бизнеса в 2027 году рассматривают НДС и акцизы на топливо: ставку налога на добавленную стоимость хотят повысить с 20% до 21%, акциз — на 4%. Если изменения будут приняты, гражданам стоит готовиться к подорожанию бензина и дизеля.

"Акциз уплачивается прямо на границе. Есть еще закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов, который тоже приведет к росту цен на топливо. Нужно уже сейчас экономить деньги, потому что бензин будет стоить дорого", — отметил эксперт.

По его словам, прогнозировать колебания стоимости топлива очень сложно, поскольку сейчас это геополитический вопрос, а не экономический. На цены влияют решения президентов, санкции, международные отношения, даже географические явления. Поэтому просчитать изменения заранее невозможно — цены устанавливаются уже постфактум.

Читайте также:

Отметим, уже 19-20 сентября 2026 года на украинских АЗС могут изменить показатели. Дизель должен стоить больше 100 грн за литр, учитывая колебания курсов валют и удорожание доставки топлива. Плюс происходит рост европейских котировок, что тоже отражается на табло.

При этом некоторые АЗС из-за технических ограничений не способны вывести трехзначные цены. Они ищут способы перенастройки оборудования или готовятся к его замене. Во всяком случае, ждать удорожания бензина и дизеля водителям придется недолго.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине в ближайшее время могут вырасти цены на бензин и дизель. Одна из причин — подорожание нефтепродуктов на мировом рынке. Эксперты не ожидают дефицита ресурса, однако не исключают временных перебоев с поставками топлива.

Также Новини.LIVE рассказывали, к каким ценовым изменениям может привести подорожание топлива в Украине. Логистика доходит до 40% в составе себестоимости некоторых товаров. Следовательно, вполне логичным является вывод, что за продукты питания потребителям придется платить больше.