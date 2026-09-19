Ціни на пальне під впливом ПДВ та акцизів: як податки можуть змінити суму за літр

Автомобіль на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Ухвалення нових податкових ставок може змінити ціни на АЗС. Пальне буде дорожчати з урахуванням багатьох факторів, і серед них — потенційне підвищення ПДВ та акцизів. Експерти переконані, що фінансовий тиск на постачальників призведе до перекладання витрат на кінцевого споживача. Однак спрогнозувати коливання вартості пального майже неможливо.

Про це розповів паливний експерт і засновник групи компаній "Prime" Дмитро Льоушкін в ефірі Новини.LIVE.

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Вплив податків на вартість пального

Можливим джерелом фінансування підтримки бізнесу у 2027 році розглядають ПДВ та акцизи на пальне: ставку податку на додану вартість хочуть підняти з 20% до 21%, акциз — на 4%. Якщо зміни ухвалять, громадянам варто готуватися до дорожчання бензину і дизелю.

"Акциз сплачується прямо на кордоні. Там є ще закон про мінімальні запаси нафти і нафтопродуктів, який також збільшить ціни на пальне. Варто вже зараз заощаджувати гроші, бо бензин буде коштувати дорого", — зазначив експерт.

За його словами, прогнозувати коливання вартості пального дуже складно, оскільки зараз це геополітичне питання, а не економічне. На ціни впливають рішення президентів, санкції, міжнародні відносини, навіть географічні явища. Тому прорахувати зміни наперед неможливо — ціни встановлюють уже постфактум.

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Зауважимо, вже 19-20 вересня 2026 року на українських АЗС можуть змінити показники. Дизель повинен коштувати понад 100 грн за літр, враховуючи коливання курсів валют і дорожчання доставки пального. Плюс відбувається зростання європейських котирувань, що також відображається на табло.

При цьому деякі АЗС через технічні обмеження не здатні вивести тризначні ціни. Вони шукають способи переналаштувати обладнання чи готуються до його заміни. У всякому разі, чекати дорожчання бензину і дизелю водіям доведеться недовго.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні можуть зрости ціни на бензин і дизель найближчим часом. Одна з причин — подорожчання нафтопродуктів на світовому ринку. Експерти не очікують дефіциту ресурсу, проте не виключають тимчасові перебої з постачанням пального.

Також Новини.LIVE розповідали, до яких цінових змін може призвести дорожчання пального в Україні. Логістика доходить до 40% у складі собівартості деяких товарів. Отже цілком логічним є висновок, що за продукти харчування споживачам доведеться платити більше.