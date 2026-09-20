Ціни на пальне в Україні: скільки коштують бензин, дизель та газ на популярних АЗС

Ціни на АЗС. Фото: Олена Халік

Ціни на пальне в Україні знову змусили водіїв придивитися до цінників на АЗС після того, як дизель на WOG тимчасово перетнув позначку у 100 гривень за літр. У компанії заявили, що це була помилка, а згодом ціни знизилися. Водночас на інших популярних мережах вартість пального суттєво відрізняється.

Скільки коштує пальне станом на 20 вересня, дізнавалися Новини.LIVE.

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Що сталося з дизелем на WOG

Спочатку на WOG зафіксували різке підвищення вартості дизельного пального. Дизель Mustang подорожчав на 4 гривні і коштував 103,90 гривні за літр, а Євро-5 — 101,90 гривень.

Однак у WOG заявили, що ціни понад 100 гривень з’явилися через помилку. Станом на 20 вересня у застосунку мережі вартість обох видів дизеля вже становила 99,90 гривень за літр. Загалом мережа WOG встановила такі ціни:

А-100 — 99,90 гривень за літр;

А-95 Mustang — 95,90 гривень за літр;

А-95 Євро — 92,90 гривень за літр;

ДП — 99,90 ггривень за літр;

ДП Євро-5 — 99,90 гривень за літр;

газ — 45,50 гривень за літр. Ціни на WOG. Фото: скріншот Читайте також:

Ціни на UPG

У цій мережі заправок пальне коштує:

А-100 — 91,90 гривень за літр;

А-95 — 89,90 гривень за літр;

А-95+ — 91,90 гривень за літр;

ДП — 97,90 гривень за літр;

ДП+ — 99,90 гривень за літр;

газ — 45,50 гривень за літр. Ціни на UPG. Фото: Олена Халік

Скільки коштує пальне на SOCAR

На SOCAR водіям пропонують такі ціни:

NANO 100 — 99,90 гривень за літр;

А-95 — 93,90 гривень за літр;

NANO 95 — 96,90 гривень за літр;

Diesel NANO Extro — 99,90 гривень за літр;

Diesel NANO — 99,90 гривень за літр;

LPG — 45,50 гривень за літр;

AdBlue — 59,90 гривень за літр. Ціни на SOCAR. Фото: Олена Халік

Ціни на OKKO

Тут діють наступні ціни:

Pulls 100 — 99,90 гривень за літр;

Pulls 95 — 95,90 гривень за літр;

А-95 Євро — 92,90 гривень за літр;

ДП Pulls — 99,90 гривень за літр;

ДП Євро — 99,90 гривень за літр;

газ — 45,50 гривень за літр.

Скільки коштує пальне в "Укрнафті"

На "Укрнафті" ціни наступні:

бензин 95 Energy — 87,90 гривень за літр;

А-95 — 87,90 гривень за літр;

А-92 — 85,90 гривень за літр;

ДП Energy — 99,90 гривень за літр;

ДП — 97,90 ггривень за літр;

газ — 41,20 гривень за літр.

Раніше Новини.LIVE писали, як можуть змінитися ціни на пальне. На заправках дизель уже наблизився до психологічної межі, а експерти очікують подальшого подорожчання. Вартість бензину також може зрости через дефіцит у Європі, курс валюти та дорожчу доставку.

Також Новини.LIVE писали, що світовому ринку дизельного пального загрожує дефіцит. Скорочення роботи нафтопереробних заводів і виснаження запасів можуть підштовхнути ціни до нових рекордів. Додатковим ризиком залишається ситуація з імпортом нафти до Китаю напередодні зимового сезону.