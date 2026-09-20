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Головна Економіка Пальне влетить у копійку: актуальні ціни на популярних АЗС

Пальне влетить у копійку: актуальні ціни на популярних АЗС

Ua ru
20 вересня 2026 15:17
Репортаж
Ціни на пальне в Україні: скільки коштують бензин, дизель та газ на популярних АЗС
Ціни на АЗС. Фото: Олена Халік

Ціни на пальне в Україні знову змусили водіїв придивитися до цінників на АЗС після того, як дизель на WOG тимчасово перетнув позначку у 100 гривень за літр. У компанії заявили, що це була помилка, а згодом ціни знизилися. Водночас на інших популярних мережах вартість пального суттєво відрізняється.

Скільки коштує пальне станом на 20 вересня, дізнавалися Новини.LIVE.

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Що сталося з дизелем на WOG

Спочатку на WOG зафіксували різке підвищення вартості дизельного пального. Дизель Mustang подорожчав на 4 гривні і коштував 103,90 гривні за літр, а Євро-5 — 101,90 гривень.

Однак у WOG заявили, що ціни понад 100 гривень з’явилися через помилку. Станом на 20 вересня у застосунку мережі вартість обох видів дизеля вже становила 99,90 гривень за літр. Загалом мережа WOG встановила такі ціни:

  • А-100 — 99,90 гривень за літр;
  • А-95 Mustang — 95,90 гривень за літр;
  • А-95 Євро — 92,90 гривень за літр;
  • ДП — 99,90 ггривень за літр;
  • ДП Євро-5 — 99,90 гривень за літр;
  • газ — 45,50 гривень за літр.
    азс
    Ціни на WOG. Фото: скріншот

     

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Ціни на UPG

У цій мережі заправок пальне коштує:

  • А-100 — 91,90 гривень за літр;
  • А-95 — 89,90 гривень за літр;
  • А-95+ — 91,90 гривень за літр;
  • ДП — 97,90 гривень за літр;
  • ДП+ — 99,90 гривень за літр;
  • газ — 45,50 гривень за літр.
    Ціни на пальне
    Ціни на UPG. Фото: Олена Халік

Скільки коштує пальне на SOCAR

На SOCAR водіям пропонують такі ціни:

  • NANO 100 — 99,90 гривень за літр;
  • А-95 — 93,90 гривень за літр;
  • NANO 95 — 96,90 гривень за літр;
  • Diesel NANO Extro — 99,90 гривень за літр;
  • Diesel NANO — 99,90 гривень за літр;
  • LPG — 45,50 гривень за літр;
  • AdBlue — 59,90 гривень за літр.
    АЗС
    Ціни на SOCAR. Фото: Олена Халік

     

Ціни на OKKO

Тут діють наступні ціни:

  • Pulls 100 — 99,90 гривень за літр;
  • Pulls 95 — 95,90 гривень за літр;
  • А-95 Євро — 92,90 гривень за літр;
  • ДП Pulls — 99,90 гривень за літр;
  • ДП Євро — 99,90 гривень за літр;
  • газ — 45,50 гривень за літр.

Скільки коштує пальне в "Укрнафті"

На "Укрнафті" ціни наступні:

  • бензин 95 Energy — 87,90 гривень за літр;
  • А-95 — 87,90 гривень за літр;
  • А-92 — 85,90 гривень за літр;
  • ДП Energy — 99,90 гривень за літр;
  • ДП — 97,90 ггривень за літр;
  • газ — 41,20 гривень за літр.

Раніше Новини.LIVE писали, як можуть змінитися ціни на пальне. На заправках дизель уже наблизився до психологічної межі, а експерти очікують подальшого подорожчання. Вартість бензину також може зрости через дефіцит у Європі, курс валюти та дорожчу доставку.

Також Новини.LIVE писали, що світовому ринку дизельного пального загрожує дефіцит. Скорочення роботи нафтопереробних заводів і виснаження запасів можуть підштовхнути ціни до нових рекордів. Додатковим ризиком залишається ситуація з імпортом нафти до Китаю напередодні зимового сезону.

ціни на паливо АЗС паливо ринок пального водії
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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